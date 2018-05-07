20 лет назад Стив Джобс представил миру первый iMac

Оригинальный iMac празднует свое 20-летие. Презентация моноблока Apple первого поколения состоялась во время проведения специального мероприятия 6 мая 1998 года. Видео ниже позволяет совершить путешествие во времени и вспомнить, как это было.

Первый iMac существенно отличался от существовавших тогда компьютеров. Он был выполнен в форм-факторе моноблока, когда дисплей и все компоненты системы размещены в одном корпусе. Дизайн разработал Джонатан Айв. Устройство содержало 15-дюймовый ЭЛТ-монитор, потому было достаточно объёмным. Конфигурация также включала процессор PowerPC G3, 32 МБ ОЗУ и жёсткий диск ёмкостью 4 ГБ. Особенностью этой системы был переход на использование передового интерфейса USB вместо нескольких разнообразных старых портов. В результате, со временем вся отрасль также перешла на порты USB.

iMac сыграл важную роль в возрождении Apple. Коммерческий успех этого продукт заново вдохнул жизнь в компанию после череды провалов. Благодаря этому у компании появились финансовые ресурсы и чёткая направленность дальнейшего развития. Также iMac дал толчок развитию карьеры Джонатана Айва.

В дальнейшем, при выпуске новых моделей iMac, Apple ещё больше экспериментировала с дизайном. Например, модель iMac G4, представленная в 2002 году, напоминала подсолнечник. Она получила 15-дюймовый LCD-дисплей и сленговое название «Лампочка Джобса» за свой оригинальный дизайн. Позже были выпущены модели с более крупными 17- и 20-дюймовыми дисплеями.

В 2004 году вышла модель iMac G5, которая получила уже более привычный для моноблоков дизайн с подставкой. Со временем Apple перешла на использование 64-битных процессоров Intel, что обеспечило примерно 2-кратный прирост производительности. Также такой шаг позволил реализовать загрузку Windows на компьютерах Mac.

До 2007 года iMac позиционировался, в основном, на домашнее применение. Но очередное изменение дизайна сделало это устройство более пригодным для применения в офисной среде. Помимо более крупных 20- и 24-дюймовых дисплеев, новый iMac в алюминиевом корпусе также оснащался 2-ядерными процессорами и предлагал возможность подключения беспроводной мыши и клавиатуры.

В дальнейшем Apple продолжала отшлифовывать дизайн iMac, использовала в моноблоках дисплеи с высоким разрешением, увеличивала диагональ используемых матриц, внедряла передовые интерфейсы и производительные комплектующие, включая SSD, процессоры Xeon и GPU профессионального уровня в устройствах iMac Pro. Многие из нововведений в iMac оказывали существенно влияние на всю отрасль.

Источник: Engadget