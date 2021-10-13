20 октября Samsung проведет Galaxy Unpacked 2 — сразу после презентаций Apple и Google

Следующая неделя обещает быть насыщенной крупными анонсами: 18 октября пройдет вторая осенняя презентация Apple (ждем новые Mac и AirPods), а 19 октября нас ждет мероприятие Google Pixel Fall Launch, посвященное анонсу Pixel 6. Теперь Samsung объявила, что 20 октября проведет Galaxy Unpacked Part 2 — мероприятие пройдет в онлайн-формате в 17:00 по киевскому времени.

Программу презентации, естественно, не раскрывают. Предыдущая презентация Samsung Unpacked прошла в начале августа — ее посвятили складным смартфонам Z Fold3 и Z Flip3, а также линейке умных часов Galaxy Watch4. Приглашение с тизер-изображением Samsung сопроводила коротким пресс-релизом, упомянув о неких «новых возможностях для самовыражения». Маловероятно, что Samsung стала бы организовывать целую презентация, чтобы просто анонсировать новые цвета Galaxy Z Flip3 или даже сервис кастомизации внешнего вида. Забавно, что со времен Moto X и сервиса Moto Maker, позволяющего выбрать не только цветовое оформление, но и материалы корпуса, никто так и не предложил ничего подобного.

Если ориентироваться на недавние утечки, касающимся устройств Samsung, то вспоминается только «бюджетный» Galaxy S21 FE. Но о нем ходят весьма противоречивые слухи — одни утверждают, что Samsung отменила выпуск преемника прошлогоднего Galaxy S20 FE из-за нехватки чипов, а другие говорят о переносе релиза на начало 2022 года.