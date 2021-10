Google назначила презентацию Pixel 6 на 19 октября

Google разослала приглашения на традиционную октябрьскую презентацию новых устройств Pixel. Указанная в сентябрьской рекламе дата подтвердилась — 19 октября. Само мероприятие пройдет в онлайн-формате и начнется в 20:00 по Киеву.

#Pixel6, the new Google Phone.

Tune in October 19th at 10 am PT: https://t.co/zmp5byVq1y#Pixel6Launch pic.twitter.com/v3wwySE5gs

— Made By Google (@madebygoogle) October 5, 2021