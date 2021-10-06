Google назначила презентацию Pixel 6 на 19 октября

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Google разослала приглашения на традиционную октябрьскую презентацию новых устройств Pixel. Указанная в сентябрьской рекламе дата подтвердилась — 19 октября. Само мероприятие пройдет в онлайн-формате и начнется в 20:00 по Киеву.

Главным анонсом — и тут нет никаких сомнений — станет Pixel 6. Собственно, сама Google прямо указывает в приглашении, что 19 октября состоится полноценный анонс Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Google показала дизайн Pixel 6 и Pixel 6 Pro в августе, попутно рассказав некоторые детали о новых флагманах — обе модели построены на SoC Tensor собственной разработки компании. Старшая модель Pixel 6 Pro выделяется 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой 120 Гц и дополнительным третьим модулем с перископическим телеобъективом, обеспечивающим четырехкратный оптический зум. В то же время базовая модель Pixel 6 располагает 6,4-дюймовым плоским экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, а основная камера — сдвоенная. Второй модуль — сверхширокоугольный с увеличенной диафрагмой, который улавливает на 150% больше света по сравнению с предшественником.

Ожидается, что на презентации Google также объявит дату выхода системного обновления Android 12. Кроме того, предыдущие слухи указывали на возможный выход складного Pixel c OLED-дисплеем в конце 2021 года.