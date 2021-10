Apple разослала приглашения на презентацию новых Mac — она пройдет 18 октября

Apple разослала журналистам приглашения на вторую осеннюю презентацию новых продуктов — мероприятие в онлайн-формате пройдет 18 октября в 20:00 по киевскому времени, а центральное место в нем отведено новым Mac, ожидают журналисты профильные СМИ.

В тизер-ролике с приглашением, кроме даты, только одно слово — Unleashed («в отрыв»).

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021