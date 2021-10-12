Apple разослала приглашения на презентацию новых Mac — она пройдет 18 октября

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Apple разослала журналистам приглашения на вторую осеннюю презентацию новых продуктов — мероприятие в онлайн-формате пройдет 18 октября в 20:00 по киевскому времени, а центральное место в нем отведено новым Mac, ожидают журналисты профильные СМИ.

В тизер-ролике с приглашением, кроме даты, только одно слово — Unleashed («в отрыв»).

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Обычно вторая осенняя презентация Apple посвящена обновлению линейки Mac. К тому же, в утечках последние несколько месяцев стабильно фигурировали новые компьютеры Apple. Недавно обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщал, что запасы существующих MacBook Pro на исходе.

Ожидается, что 18 октября нам покажут новые MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми экранами. Они, как ожидаются, получат масштабный редизайн, дисплеи с подсветкой mini-LED, разогнанный ARM-процессор M1X, который ранее фигурировал в множестве утечек, и магнитный порт для зарядки MagSafe. Также MacBook Pro 2021 вернут разъем HDMI и SD-картридер. В июне сообщалось, что трудности с производством mini-LED вынудили компанию отложить летний релиз MacBook Pro на осень.

Частью презентации также станет обновленный высокопроизводительный Mac Mini — он тоже перейдет на чип M1X и получит больше портов, чем текущая модель, располагающая парой Type-C (Thunderbolt / USB 4) и двумя USB Type-A.

Ранее сообщалось, что масштабный редизайн ожидает и MacBook Air, но его релиз, судя по недавним утечкам, отложили на 2022 год.

Наконец, на презентации 18 октября может состояться анонс наушников Air Pods третьего поколения — с дизайном, как у Pro-модели, сменными насадками и увеличенной автономностью.

Первая осенняя презентация Apple прошла 14 сентября — на ней представили iPhone 13, новый базовый iPad, iPad mini и Apple Watch Series 7.