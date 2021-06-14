«Пока ничего не решено». Samsung прокомментировала слухи о приостановке выпуска Galaxy S21 FE из-за нехватки компонентов

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Samsung отреагировала на слухи о том, что производство Galaxy S21 FE пришлось остановить из-за нехватки компонентов. В комментарии Bloomberg представитель Samsung заявил, что компания еще не приняла решение о прекращении производства.

Накануне южнокорейское издание ETNews сообщило, что Galaxy S21 FE отложили на неопределенный срок из-за глобального кризиса полупроводников, а все доступные процессоры Qualcomm ушли на складные модели.

«И хотя мы не можем обсуждать детали относительно невыпущенного продукта, еще пока ничего не решено относительно предполагаемой приостановки производства [Galaxy S21 FE]». пресс-служба Samsung

Несмотря на то, что Samsung прямо не опровергло публикацию ETNews, этот размытый комментарий вполне можно рассматривать как опровержение. К тому же, издание ETNews к настоящему моменту удалило свою публикацию.

Сразу после его анонса в Samsung прямо заявили о намерении и дальше выпускать доступные варианты своих основных флагманских смартфонов. Изначально ожидалось, что следующей фанатской моделью станет Galaxy Note20 FE c 6,5-дюймовым экраном, но в этом году Samsung не планирует выпускать никаких новых Galaxy Note. Еще в апреле OnLeaks опубликовал рендеры потенциального Galaxy S21 FE, а утечки указывали на его анонс 19 августа.

Как бы там ни было, Galaxy S20 FE — идейный наследник популярного компактного флагмана Galaxy S10e — был анонсирован только в сентябре, а в продажу поступил в октябре. Так что в любом случае у Samsung еще есть время, чтобы решить возможные проблемы в цепочке поставок.