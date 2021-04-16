2020 год принёс CD Projekt RED рекордный доход ($563 млн) и прибыль ($303 млн)





Компания CD Projekt RED опубликовала почти окончательный прогноз финансовых результатов фискального 2020 года. В отчётном периоде компания ожидает получить рекордную выручку в размере ​​2139 млн злотых (около $563 млн) и чистую прибыль в сумме 1154 млн злотых (около $303 млн). Окончательный отчёт о финансовых результатах, подтверждённый заключением аудитора, планируется опубликовать 22 апреля. Однако вряд ли показатели будут отличаться.

Для сравнения, в прошлом году CD Projekt RED получила доход в несколько раз ниже – 521 млн злотых (около $137,17 млн), а чистая прибыль составила 175 млн злотых (около $46,07 млн). Кроме того, результаты 2020 года оказались значительно лучше, чем в 2015 году, когда вышла успешная игра The Witcher III: Wild Hunt. Тогда компания получила годовой доход в сумме 798 млн злотых (около $205 млн) и чистую прибыль 342 млн злотых (около $88 млн).

Успех финансовых показателей 2020 фискального года обусловлен выходом игры Cyberpunk 2077. Несмотря на то, что её релиз состоялся в начале декабря, к Рождеству она разошлась тиражом в 13 млн проданных копий.

Несмотря на проблемы с работой игры на консолях PlayStation 4 и Xbox One и значительное количество ошибок в релизной версии, похоже, что Cyberpunk 2077 пользовалась огромным успехом. Отраслевая аналитическая компания SuperData заявила ранее в этом году, что игра оказалась наиболее успешным цифровым релизом игры за всё время. И даже возврат денег не повлиял на совокупные продажи.

Источник: wccftech