2025 год на Pornhub: Украина выпала из топ-15 по трафику, зрителей с Linux стало больше на 20%, а Android все еще доминирует над iOS

Катерина Даньшина

Pornhub представил ежегодный обзор использования сайта: с топами стран, категорий и — что самое интересное для нас — операционных систем и устройств, с которых люди чаще всего посещали страницы. Изменений по сравнению с годом назад немного, но вот что бросается в глаза: в этом году существенно возросла доля использования Linux, что можно связать с завершением поддержки Windows 10 и нежеланием пользователей переходить на ОС нового поколения.

ТОП-20 стран по трафику

Полноценный отчет доступен по ссылке, мы же сосредоточимся на Украине, возрастном и временном распределении и разделе о технологиях. В этом году наша страна все же попала в топ-20 по просмотрам, однако потеряла одну позицию по сравнению с 2024-м. В лидерах по трафику: США, Мексика и Филиппины; тогда как Франция потеряла сразу четыре позиции, однако это легко связать с блокировкой сайта на национальном уровне.

Лидеры в поиске

Пятый год подряд термин «хентай» остается лидером в поисковых запросах на Pornhub, среди актеров и авторов лидировали Алекс Адамс, Анджела Уайт и Вайолет Майерс. Украинцы существенно не отошли от мировых предпочтений, разве что в топ звезд «поместили» свою землячку Джозефину Джексон.

Время на «удовольствие»

Среднее время пребывания на сайте составило 9 мин 33 с, что на 7 секунд меньше, чем в 2024 году. Наибольшее падение зафиксировано в группе в возрасте 18-24 года, на 26 секунд. Интересно, что женщины в среднем просматривали видео на 16 секунд больше мужчин.

Наибольшие изменения показывают национальные категории: к примеру, Япония стала абсолютным лидером по среднему времени вовлечения с 11 мин 2 с (в прошлом году менее 10 мин и восьмое место в рейтинге), а прошлогодний рекордсмен Мексика потеряла сразу 9 позиций и получила среднее время 9 мин 17 с. Украина на восьмом месте с 9 мин 39 с., что на 14 секунд больше, чем в прошлом году.

Самый высокий трафик на сайте фиксировали между 22:00 и 00:00, тогда как среди дней недели лидировало воскресенье. Период с самым низким средним количеством посетителей — 4 утра в четверг.

Возраст и пол

Мужчины лидировали по общим просмотрам, тогда как на женский пол пришлось 38% от всего трафика Pornhub. Однако в Филиппинах, Колумбии и Аргентине женщины преобладают.

Средний возраст пользователя Pornhub — 38 лет (такой же, как и в 2024). На группу 18-24 года приходится 29% от всех просмотров, тогда как наименьшая доля у группы 65+ с 7%

Устройства, операционные системы и браузеры

Традиционно смартфоны сохранили за собой наибольший трафик с 87%, тогда как на ПК пришлось 11%. При этом количество пользователей с настольными компьютерами выросло аж на 39% по сравнению с годом назад, как собственно и с планшетами до +31% (хотя на последние все еще приходятся мизерные 2% трафика).

Среди мобильных ОС лидировала Android 67,7% трафика с ростом на 3,5%, тогда как iOS потеряла 4,9% с 2024 года и принесла 33,1% трафика. Остальные альтернативные операционные системы обеспечили лишь 0,2% от просмотров.

Интересная ситуация сложилась с операционными системами для ПК: Windows все еще бесспорный лидер с 70,5% трафика, у Apple с Mac OS — 20,3%, тогда как Linux принес 6,3% трафика с компьютеров и обеспечил рост более чем на 20% по сравнению с годом назад. У Chrome OS 2,4% трафика.

Среди мобильных браузеров 68,6% трафика поступало из Chrome (+7,1%). За ним следовали Safari с 23,1% (-11,9%) и остальные названия, которые включают Samsung, Android, Opera, Firefox и YaBrowser, с 10,4% трафика.

На ПК подобная ситуация: у Chrome абсолютное большинство с 56,9% трафика. Далее в рейтинге следуют Safari с 13,3%, Edge с 12,2%, Firefox с 8,4%, Opera с 7% и новичок этого года, браузер Meta Quest, с 1%. При этом последние три зафиксировали наибольший рост.

Среди консолей взлетела Xbox, но в пропасть: всего 2% общего трафика в категории с огромным падением на 69%. PlayStation 4 составляла 32% консольного трафика, продолжая ожидаемую тенденцию к снижению с падением на 5%, а PlayStation 5 имела наибольший объем с 66% (на 11% больше, чем в 2024 году).

Персонажи из кино и видеоигр

И напоследок немного смешного: среди пародий на Pornhub «Звездные войны» остались в топе, однако количество запросов о «Человеке-пауке» аномально выросло. Очевидно, в ожидании нового фильма с Томом Холландом люди идут искать альтернативы.

А вот Fortnite впервые за 5 лет подвинули с первого места в рейтинге самых популярных видеоигр в поиске, теперь в топе Genshin Impact. Другой заметный «прыгун» Super Mario, которая взлетела сразу на 14 позиций, благодаря выходу новой Nintendo Switch 2. Если брать исключительно игровых персонажей, то больше всего пользователей Pornhub интересовала Тифа из Final Fantasy. Она подвинула с первого места прошлогоднюю чемпионку Чунь Ли из Street Fighter.

