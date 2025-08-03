Новости Кино 03.08.2025 comment views icon

"Человек-паук 4": Том Холланд позирует в новом костюме, а один из "Мстителей" возвращается в фильме Sony

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Андрій Русанов

Редактор новостей

"Человек-паук 4": Том Холланд позирует в новом костюме, а один из "Мстителей" возвращается в фильме Sony

Лента «Человек-паук: Абсолютно новый день» — не о «Мстителях», но все больше становится похожей на таковую, с возвращением одного из любимых героев и известных злодеев.

В пятницу Sony анонсировала новый костюм героя для следующего фильма. А в субботу Том Холланд показал его более подробно. Актер опубликовал в Instagram видео, на котором он выходит на свет в большом зале, чтобы продемонстрировать костюм в полной красе, под новую версию музыкальной темы Человека-паука авторства Майкла Джаккинно. «Мы готовы?» — спрашивает Холланд кого-то за кадром. Как пишет Gizmodo, самым большим изменением является знак паука на груди, больший, чем на костюмах Тома Холланда в предыдущих фильмах. По сравнению же с костюмом Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда размер паука средний.

Ранее ITC писал, что кроме Холланда к своим ролям вернутся Джейкоб Баталон (Нед) и Зендея (Эм-Джей), а также о возвращение злодея Мефисто (Саша Барон-Койен) и Карателя (Джон Бернтал). Но еще одно возвращение, пожалуй, поразит фанатов больше всего. По информации The Hollywood Reporter, Марк Руффало также возвращается к роли Брюса Беннера/Халка, и даже Майкл Мандо вернется к роли Скорпиона, злодея из «Возвращения домой».

Последний раз зрители видели Халка в одной из главных ролей фильма «Мстители: Финал» в 2019 году. Однако с тех пор он эпизодически появлялся несколько раз: в финальных титрах фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», в сериале Disney+ «Женщина-Халк» и как альтернативная версия в фильме «Дэдпул и Росомаха». Нет никаких предположений о том, что Питер Паркер и Брюс Беннер будут делать вместе, но почти наверняка они будут союзниками.

Режиссером «Человек-паук: Абсолютно новый день» фильма является Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи»). Его съемки начались на той неделе на этой неделе, а премьера запланирована на 31 июля 2026 года. Очень быстро как для фильма такого масштаба, но это похоже на темпы Marvel Studios с «Фантастической четверкой».

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