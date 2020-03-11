«25% — из Киева, почти 60% — программистки»: Сколько женщин-ФОП работают в украинской IT-сфере [инфографика]





Украинский онлайн-сервис YouControl проанализировал, сколько женщин-ФОП насчитывается в IT-отрасли Украины, из каких они регионов, чем именно занимаются и где наблюдается их наибольший прирост.

В 2019 году по сравнению с 2017 годом женщин-ФОП в IT стало больше на 62%. При этом общее количество представителей «микробизнеса», занимающихся информационными технологиями, за этот период выросло на 47%. По сравнению с 2018-м годом в 2019-м году количество женщин-ФОП в IT росло быстрее, чем общий показатель (+24% женщин в противовес +19% в целом).

Больше всего женщин-ФОП (четвертая часть) в IT-сегменте сосредоточилось в столице. Такая картина ожидаема сразу по нескольким причинам. Во-первых, Киев как центр деловой активности притягивает к себе предпринимателей. Во-вторых, около половины компаний области зарегистрированы в Киеве. Также значительное IT-представительство имеют Харьков, Днепр, Львов и Одесса. Неудивительно, что по количеству женщин-ФОП следующие ступени заняли Харьковская, Львовская и Днепропетровская области.

Если по общему количеству лидируют традиционные деловые регионы, то по приросту картина другая. В 2019 году по сравнению с 2018 годом больше всего женщин-ФОП прибавилось в большинстве областей Западной Украины: 43% в Волынской, 41% в Ивано-Франковской, 32% в Тернопольской и 31% в Хмельницкой. В Киеве и Харьковской области их количество увеличилось на 24%, во Львовской — на 28%, а в Днепропетровской области — всего на 20%. Слабый прирост по этому показателю был в Николаевской (всего 9%).

Больше всего женщин-ФОП в IT работает по направлению «Компьютерное программирование» — их в 2019 году оказалось почти 60%. А вот меньше всего тех, у кого как вид деятельности указан «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием» — таких всего 0,4% от общих 44,3 тыс. Как наибольшая численность, так и наибольший прирост наблюдался в категории «Компьютерное программирование» — за прошлый год она выросла почти на 27%. На втором месте по росту числа женщин-ФОП был вид деятельности «Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность» (+23%), а на третьем — «Издание другого программного обеспечения» (+22%).

Напомним, что недавно ресурс DOU.UA выяснил, чем чаще всего недовольны украинские IT-специалисты.

Источник: YouControl