«Зарплаты, офис, карьера»: DOU.UA выяснил, чем чаще всего недовольны украинские IT-специалисты

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Ресурс DOU.UA опросил украинских IT-специалистов с целью выяснить наиболее частые претензии к работодателям. Респонденты оценивали свои компании по различным критериями, а также уточняли в комментариях, что конкретно им не нравится на текущем месте работы.

Несмотря на высокую по меркам среднестатистического украинца зарплату в IT-сегменте чаще всего украинские «айтишники» жаловались на Материальную компенсацию и Корпоративный соцпакет. Респонденты оставили 1301 комментарий, в которых указывали на непрозрачный и нерегулярный процесс пересмотра зарплат, неоплачиваемые овертаймы, небольшое количество дней отпуска и больничных, а также отсутствие компенсации спортзала и медицинского страхования.

«Как таковой соцпакет отсутствует. Отпуск ничтожно мал — 10 рабочих дней. Оплачивается только 50% (!) от з/п во время отпуска. Оплата овертаймов есть, но она невелика. Зато бессмысленные овертаймы — это мастхев. Не будешь овертаймить — будет куча недовольств и много удивлений, что у тебя есть личная жизнь вне работы».

В блоке вопросов Условия труда разработчики оценивали офис компании (расположение, ремонт, освещение, температура воздуха, вентиляция и т.д.), рабочее место (мебель, техника, канцтовары, ПО) и график работы (насколько он удобен и гибок). В этом разделе респонденты оставили 1346 комментариев. Самые распространенные проблемы — плохая вентиляция и система кондиционирования помещений, тесные опенспейсы и офисы в целом, недостаточное количество туалетов и плохое оснащение кухонь, устаревший ремонт и рабочая техника, а также неудобное расположение офиса, жесткий график работы и отсутствие возможности работать удаленно.

«Офис устарел, не развивался последние несколько лет. Людей много и сидеть в толпе некомфортно. Туалетов мало и очереди, места для отдыха нет. Шумно от улицы, летом жарко, а зимой холодно».

В разделе Карьера оценивалась обратная связь о проделанной работе, возможности для профессионального развития (обучение, стажировки, консультации более опытных коллег и т.д.) и условия для карьерного роста. В 1375 комментариях чаще всего респонденты жаловались на отсутствие обратной связи и карьерного роста и малое количество инициатив по профессиональному развитию — конференций, курсов и тому подобное.

«За три года нет карьерного роста, при том что часто напоминаю о желании выполнять более важные поручения и готов к обучению».

В блоке вопросов Проект оценивали технологии и инструменты, атмосферу в коллективе и менеджмент. Респонденты оставили 1266 комментарий и чаще всего специалисты недовольны непрофессиональным менеджментом или вообще отсутствием менеджера, устаревшими технологиями и токсичной атмосферой в команде.

«Высокомерие как корпоративная культура. Навязывание лайфстайла в виде агрессивной пропаганды ЗОЖ. Хамство, грубость, перебивания, отсутствие положительных фидбэков друг о друге. В основном все, что делают разработчики, — это критикуют чужой код или переливают из пустого в порожнее, жонглируя умными словами и терминами, создавая таким образом убедительную видимость „серьезного проекта“ и якобы проявляя свой профессионализм».

Напомним, что недавно DOU.UA выяснил, сколько зарабатывают украинские IT-разработчики, тестировщики и нетехнические специалисты.

Источник: DOU.UA