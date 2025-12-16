30 новых устройств Apple в масштабной утечке — что выйдет в 2026 году

Apple готовит масштабное обновление линейки устройств на ближайшие два года. Об этом свидетельствует код внутренней бета-версии iOS 26, в котором нашли кодовые названия и модельные номера более 30 будущих продуктов — от AirTag 2 и более доступного MacBook с процессором от iPhone до складного iPhone Fold.
На днях мы рассказывали, что эта утечка кода внутренней бета-версии iOS 26 раскрыла детали будущих программных обновлений Apple: iOS 26.4, iOS 27 и iOS 28. Как оказалось, один из прототипов с этой системой продали, а сама ОС имеет номер сборки 23A5234w и маркируется как iOS 19. Это указывает на то, что версия появилась еще до июня.
Теперь специалисты MacRumors вытащили из кода большой перечень модельных номеров, которые намекают на планы Apple по выпуску новых устройств в 2026-2027 годах. Даты запуска базируются на предыдущих слухах и не являются официальными.
iPhone
- iPhone 17e (V159) — начало 2026 года
- iPhone 18 Pro и 18 Pro Max (V63 / V64) — сентябрь 2026 года
- iPhone Fold (V68) — сентябрь 2026 года
- iPhone Air 2 (V62) — начало 2027 года
iPad
- iPad 12 Wi-Fi и 5G (J581 / J582) — начало 2026 года
- iPad Air с чипом Apple M4, 11 и 13 дюймов, Wi-Fi и 5G (J707 / J708 / J737 / J738) — начало 2026 года
Mac
- MacBook с Apple A18 Pro (J700) — начало 2026 года
- MacBook Pro 14 и 16 дюймов с M5 Pro / Max (J714c / J714s / J716c / J716s) — начало 2026 года
- Apple Studio Display 2 (J427 / J527) — начало 2026 года
- MacBook Air 13 и 15 дюймов с M5 (J813 / J815) — середина 2026 года
- Mac Studio с M5 Max / Ultra (J775c / J775d) — середина 2026 года
- Mac mini с M5 / M5 Pro (J873g / J873s) — середина 2026 года
- MacBook Pro 14 дюймов с M6 (J804) — конец 2026 года
- MacBook Pro 14 и 16 дюймов с M6 Pro / Max (K114c / K114s / K116c / K116s) — конец 2026 или начало 2027 года
Умный дом и AirTag и AirTag
- AirTag 2 (B589) — 2026
- Apple TV (J355) — 2026
- HomePad с подставкой или настенным креплением (J490 / J491) — начало 2026 года
- HomePod mini 2 (B525) — начало 2026 года
- Камера для умного дома или видеозвонок (J229)
- HomePad Pro (J595)
Носимые устройства
- Apple Watch Series 12 (N237 / N238) — сентябрь 2026 года
- Apple Watch Ultra 4 (N240) — сентябрь 2026 года
- Vision Air (N100)
- Vision Pro 2 (N109)
- Прототип AR-очков (N421) — вероятно отменен
- AR-очки без дисплея (N50)
- Видеоочки для Mac (N107) — вероятно отменены
Процессоры
- Apple M5 Pro / Max / Ultra (T6050) — первая половина 2026 года
- Apple A20 / A20 Pro (T8160) — сентябрь 2026 года
- Apple S11 (T8320) — сентябрь 2026 года
- Apple M6 (T8152) — конец 2026 года
- Чип Apple U3 UWB (T2034)
В коде также упоминаются модели с кодами N110, N209, N216, J349, J190 и J226, но пока неизвестно, какие именно устройства за ними стоят.
Итак, утечка внутренней версии iOS 26 показывает, что Apple готовит чрезвычайно плотный график релизов с фокусом на новые чипы, развитие экосистемы Mac, умного дома и носимых устройств. Если эти планы оправдаются, 2026-2027 годы станут для компании одними из самых насыщенных за последнее время.
Источник: notebookcheck
