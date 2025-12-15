Утечка планов Apple на iOS 26.4, 27 и 28: персонализированная Siri, точное расположение "потерянных" AirPods и другое

К энтузиастам попала невыпущенная внутренняя сборка iOS 26, которая позволила раскрыть немало новых деталей о будущих продуктах Apple — от iPad 12 и Studio Display до загадочного HomePad. Также в коде этой же сборки нашли новую информацию о будущих обновлениях iOS 26.4, iOS 27 и iOS 28, которые определяют направление развития Apple Intelligence и экосистемы в целом.

iOS 26.4

Хотя только недавно вышла версия iOS 26.2, Apple уже готовит масштабное обновление iOS 26.4, запланированное на весну 2026 года. Оно сосредоточится на ключевых функциях Apple Intelligence, прежде всего на глубоком перезапуске Siri. Среди подтвержденных возможностей:

Действия внутри приложений. Siri сможет выполнять контекстные команды в поддерживаемых приложениях. Например, добавлять позиции в список покупок, отправлять сообщения или запускать музыку голосом.

Персональный контекст. Обновленная Siri сможет использовать личные данные пользователя, чтобы давать более точные ответы. В частности, искать упомянутый в переписке подкаст или другую информацию из Messages.

Понимание содержимого экрана. Siri научится анализировать то, что отображается на экране, и выполнять связанные агентские действия.

Однако стоит заметить, что обновленная Siri вызывает беспокойство инсайдеров.

Кроме этого, внутренний код iOS 26.4 раскрыл еще несколько нововведений. iPhone сможет определять, когда пользователь хранит данные банковской карты в стороннем приложении, и предлагать добавить их в iCloud Keychain — по аналогии с автозаполнением в Safari. В Freeform появятся папки для более удобной организации. В Apple TV добавят отдельный раздел Sports Tier для спортивного контента. Также Apple внедрит новую систему проверки целостности устройства перед входом в Apple Account и iCloud.

Кроме того, прогнозируют новые функции для AirPods, в частности «Точное определение места пребывания на улице» в приложении Find My. Предыдущие слухи также указывали на возможное появление подписки Apple Health+ с ИИ-ассистентом для здоровья и фитнеса.

Планы на iOS 27 и iOS 28

Код подтверждает, что в iOS 27 Apple готовит масштабное обновление приложения «Здоровье». Речь идет о персонализированном ИИ-коучинге, подборках видео от медицинских экспертов, объяснениях состояний здоровья и рекомендациях по образу жизни. Отдельно появится функция отслеживания питания. Также ожидается новый макет категорий и упрощенный ввод показателей, улучшенные коллекции в «Фото» и новая система сопряжения AirPods.

Ранее Марк Гурман заявлял, что в iOS 27 Apple проведет большую работу над ошибками. Впервые со времён OS 12 компания ставит в приоритет стабильность и скорость, а не добавление большого количества новых функций.

Для iOS 28 Apple планирует расширить метрики отслеживания сна через Apple Watch. Кроме того, приложение «Здоровье» должно впервые появиться на компьютерах Mac вместе с macOS 28.

Источник: wccftech, macrumors