35 смартфонов в тесте на автономность: iPhone 17 держал заряд идентично OnePlus 15 на 7300 мА·ч

Результаты теста времени автономной работы 35 смартфонов продемонстрировали, что линейка Apple iPhone 17 оказалась лучшей


Издание CNET обнародовало результаты тестов и указало Apple iPhone 17 Pro Мах с батареей емкостью 5088 мА·ч лучшим. Было проведено два теста: трехчасовой, во время которого осуществлялась трансляция видео с помощью Wi-Fi и с максимальной яркостью дисплея. Второй 45-минутный тест на выносливость включал несколько игр, потоковое видео, видеозвонки и скроллинг ленты в соцсетях.

iPhone 17 Pro Мах успешно показал себя в двух тестах и возглавил таблицу. Второе место поделили между собой iPhone 17 и OnePlus 15. И это при том, что батарея базовой модели «яблочного» смартфона на 49,4% меньше, чем у OnePlus 15, что свидетельствует об оптимизации iOS со стороны Apple. В то же время iPhone 17 Pro уступил Poco F7 Ultra и занял четвертое место.

В течение последнего года производители смартфонов все чаще стали использовать кремний-углеродные батареи чтобы увеличить емкость без необходимости увеличения размеров аккумулятора. Данные CNET свидетельствуют, что Apple и OnePlus занимают лидерские позиции на рынке по времени автономной работы смартфонов.


За ними следуют Motorola и Samsung. Тесты 7 смартфонов Motorola и 9 Samsung показали очень похожие результаты. Пятерку лучших брендов замыкает Google. В CNET отмечают хорошую автономность Pixel 10. При этом наряду с Apple Google единственный производитель, который контролирует ПО и процессор в результате сочетания чипов Android и Tensor. 

По сравнению со смартфонами, выпущенными в 2024 году, прошлогодние модели в среднем лишь на 0,78% превосходят их по автономности. В целом только две модели, вошедшие в пятерку лучших, продаются по цене более $1000. Самым доступным из списка является Moto G Stylus с большой батареей, менее энергоемким дисплеем и процессором, что и обеспечивает длительное время автономной работы.

Мы уже писали о том, действительно ли авиарежим ускоряет зарядку смартфона на примере эксперимента с Samsung Galaxy S24 Ultra. Между тем журналист Грегори Цукерман в течение двух лет заряжал собственный iPhone по рекомендации Apple, ограничиваясь 80% заряда и остался разочарован результатом.

Источник: CNET

