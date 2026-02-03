tradfi
Мужчина два года заряжал iPhone по "правилу 80%": результат разочаровал

Чоловік два роки заряджав iPhone за "правилом 80%": результат розчарував

Журналист Грегори Цукерман в течение двух лет заряжал собственный iPhone по рекомендации Apple, ограничиваясь 80% заряда и остался разочарован результатом.


Его целью, как он сам отмечает, было максимальное продление срока работы батареи. Результат оказался сложнее обещаний производителя, а на практике все оказалось несколько иным, чем на бумаге. Пользуясь соответствующими рекомендациями и инструментами, он следил за емкостью аккумулятора, циклами зарядки и временем работы батареи в течение дня. В итоге емкость сохранилась на уровне 80% после 500 полных циклов зарядки, что соответствует заявлениям Apple по долговечности, однако ограничение заставило мужчину уже после обеда вступать в постоянную борьбу за сохранение заряда. В конце концов он таки отказался от этого, чтобы восстановить приемлемое время работы аккумулятора.

Apple предлагает два ключевых способа для снижения нагрузки на батарею. Во-первых, это функция ограничения заряда до 80%, которая появилась в новых моделях iPhone. Она призвана предотвратить ускоренный химический износ аккумулятора. Также предлагается оптимизированная зарядка с изучением расписания дня и откладыванием окончательной подзарядки до 100% до того момента, пока смартфон не будет отсоединен от сети.

Вместе эти две функции призваны предотвратить перегрев батареи во время зарядки и продлить срок ее работы. Грегори Цукерман ограничивал зарядку собственного iPhone до 80% и пользовался оптимизированной зарядкой ночью. Он также не оставлял телефон подключенным к сети в жарких местах и контролировал нагрев аккумулятора во время беспроводной зарядки.

Чуть больше чем через год и примерно после 355 циклов зарядки, приложение Battery Health сообщило о сохранении примерно 91% от общей емкости батареи. Примерно к отметке 500 циклов — где-то на полпути к заявленному Apple рубежу — емкость снизилась до 89%. 


В Apple заявляют, что iPhone 15 и более новые модели сохраняют до 80% от первоначальной емкости после 1000 циклов полной зарядки в идеальных условиях. Журналист отмечает, что его показатели соответствуют этим рекомендациям. Однако проблемой стало ежедневное использование смартфона, поскольку заряда просто не хватало в условиях интенсивного использования. В середине или в конце дня от начальных 80% заряда оставалось около 20%. Это заставляло постоянно экстренно подзаряжать телефон или использовать MagSafe.

Мужчина также отмечает, что в некоторые дни, когда он все же заряжал телефон до 100%, это ощущалось как будто батарея получила вторую жизнь. Этот контраст, по его словам, ярко демонстрирует компромисс, или сохранение емкости аккумулятора и недостаточный запас заряда на все необходимое в течение дня, или полная зарядка и быстрый износ батареи.

«Если вы активно пользуетесь батареей — много работаете с камерой, используете 5G, навигацию, играете в игры или синхронизируете фотографии в фоновом режиме — ограничение приводит к более глубоким ежедневным разрядам и более частым подзарядкам. Эти дополнительные циклы и перегревы могут нивелировать преимущества, которые вы получаете, оставаясь с зарядкой ниже 100%», — подчеркивает журналист. 

Длительный эксперимент редактора MacRumors, показал, что два года работы при 80% заряда не оправдали ежедневных компромиссов, несмотря на неплохие показатели емкости. В общем Грегори Цукерман рекомендует использовать оптимизированную зарядку и позволять батарее заряжаться до 100% утром. Не стоит устанавливать постоянное ограничение в 80%, если телефон используется нечасто или долгое время подключен к зарядке в режиме ожидания. Контролировать нагрев и выбирать проводную зарядку, а не MagSafe, если телефон теплый. Снимать толстые чехлы во время быстрой зарядки и избегать зарядки под подушками или в нагретых автомобилях. Стараться не позволять заряду опускаться ниже 10% и не держать на зарядке по несколько часов, если аккумулятор и так уже зарядился до 100%. 

Мы писали, что реверсивную зарядку Realme P4 Power 10 000 мАч реверсивную зарядку испытали на iPhone 17 Pro. Между тем по информации инсайдеров, iPhone Fold получит самую большую батарею в истории смартфонов Apple. Емкость аккумулятора составит примерно 5500 мАч.

Источник: Find Articles

