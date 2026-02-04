tradfi
Действительно ли авиарежим ускоряет зарядку смартфона: реальный эксперимент с Samsung Galaxy S24 Ultra

Олександр Федоткін

В современных смартфонах с большим количеством функций емкость батарей и время зарядки стали одними из ключевых факторов, влияющих на выбор покупателей.


Смартфоны, которые заряжаются от 0 до 80% менее чем за 30 минут, уже не редкость и в первую очередь привлекают к себе внимание покупателей. И хотя для максимальной эффективности работы батареи достаточно следовать рекомендациям производителя, пользователи часто ищут способы быстрой зарядки собственных гаджетов. Одним из таких способов является зарядка с активным режимом полета. Считается, что этот режим сокращает время зарядки в среднем на 4 минуты. Портал SlashGear решил проверить эти утверждения.

Во время тестов использовался Samsung Galaxy S24 Ultra, который перед этим полностью разрядили, а затем подключили к зарядке и с помощью секундомера измерили время, необходимое для полной зарядки. Во всех тестах телефон включался по достижению 1% заряда. После этого активировался режим полета. Для зарядки использовалось устройство Nothing’s CMF Power 65W GaN при комнатной температуре 25 Cº.

Во всех случаях с активированным авиа-режимом телефон заряжался быстрее. Самое короткое время зарядки от 0 до 100% составило 1 ч и 2 мин. Кратчайшее время зарядки с включенными мобильными данными и Wi-Fi составило 1 ч 9 мин. То есть разница незначительная, всего 6 мин. Тесты повторялись в течение нескольких недель с получением аналогичных результатов. Разница между двумя способами зарядки колебалась от 4 до 7 мин.


Если пользователь не слишком куда-то спешит, то активировать авиа-режим во время зарядки кажется бессмысленным, ведь исчезает возможность принимать звонки и сообщения. При этом результаты могут быть разными в зависимости от модели смартфона, типа зарядного устройства, температуры окружающей среды.

Примечательно, что в начале тестирования было зафиксировано несколько случаев, когда Samsung Galaxy S24 Ultra заметно дольше заряжался от 0 до 100% с активированным авиа-режимом. В одном из тестов телефон демонстрировал оставшееся до полной зарядки время где-то примерно еще 5 мин, даже при том, что уже стоял на зарядке 1 ч 21 мин. В других случаях телефону нужно было почти 1 ч и 14 мин для достижения 100%. Смартфон также значительно нагревался во время тестов. 

Учитывая, что температура окружающей среды влияет на время зарядки, остальные тесты проводились в условиях контролируемой температуры. Только после перехода к постоянной, комфортной температуре удалось стабильно достичь более короткого времени зарядки. Фактически стабильной скорости зарядки удавалось достичь только при идеальных температурах. 

Мы писали, что журналист Грегори Цукерман в течение двух лет заряжал собственный iPhone по рекомендации Apple, ограничиваясь 80% заряда и остался разочарован результатом. Между тем энтузиасты испытали реверсивную зарядку Realme P4 Power 10 000 мА-ч на iPhone 17 Pro.

Источник: SlashGear

