4K подождет: 60% геймеров в Steam до сих пор верны 1080p

Опрос Steam об оборудовании и ПО выявил интересную тенденцию среди геймеров в 2024 году. Несмотря на доступность высоких разрешений, большинство пользователей платформы предпочитают 1080p для игр.

Результаты опроса показывают, что типичный пользователь Steam использует операционную систему Windows 10, имеет 16 ГБ оперативной памяти, видеокарту RTX 3060 и монитор с разрешением 1080p. Эта комбинация оказалась самой популярной среди геймеров.

По сравнению с другими разрешениями 1080p занимает лидирующую позицию с 57,28% пользователей. На втором месте — 1440p с 20% пользователей, тогда как 4K используют лишь 3,65% игроков на Steam.

Популярность 1080p можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это разрешение обеспечивает оптимальный баланс между качеством изображения и производительностью, особенно на 24-дюймовых мониторах. Во-вторых, оно идеально подходит для видеокарт среднего класса, таких как RTX 3060, позволяя достичь высокой частоты кадров в большинстве современных игр.

Важную роль в выборе разрешения играют популярные игры в Steam. Такие киберспортивные дисциплины как CS2 и Dota 2 не требуют сверхвысокого разрешения для комфортной игры. Напротив, игроки в шутеры часто предпочитают более низкое разрешение ради более высокой частоты кадров, что критически влияет на игровой процесс. Многие геймеры считают, что стабильные 60 кадров в секунду при 1080p обеспечивают лучший игровой опыт, чем 30 кадров при 4K.

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Источник: Tech4gamers

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