NVIDIA сворачивает производство видеокарт RTX 3060 — заказчиков просят поторопиться

Согласно отчетам Board Channels с информацией от производителей, NVIDIA сообщила о последней возможности разместить заказ на серию RTX 3060.

Такие компании, как Colorful и Palit, получили уведомление о том, что они могут сделать последние заказы на поставку чипов для этой видеокарты. Видеокарты NVIDIA RTX 3060 являются чрезвычайно популярными и лидируют среди пользователей Steam.

Следует понимать, что влияние этого решения на рынок потребует времени. На выполнение последнего заказа и отправку партий понадобятся месяцы. Даже если производство RTX 3060 будет прекращено, NVIDIA будет отправлять заказанные карты партнерам, которые затем будут продавать их розничным торговцам. Реальный рыночный эффект может проявиться через несколько месяцев.

NVIDIA GeForce RTX 3060, выпущенная в феврале 2021 года, стала одной из самых популярных видеокарт. Согласно опросу Steam, RTX 3060 сейчас имеют 5,9% геймеров. Видеокарта имеет 12 ГБ памяти, более 1,5 года спустя NVIDIA выпустила RTX 3060 с 8 ГБ, как более дешевую альтернативу RTX 4060, которая также была выпущена с 8 ГБ памяти. Речь идет о прекращении производства обеих моделей. Относительно других моделей NVIDIA RTX 30xx такой информации пока нет.

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Источник: VideoCardz

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