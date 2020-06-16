$519 млрд — общий объем продаж через экосистему App Store в 2019 году [Инфографика]





В начале года Apple хвасталась, что суммарный доход разработчиков, предлагающих свои приложения в магазине App Store, с момента его запуска в 2008 году превысил $155 млрд. Теперь же в свежем исследовании (.pdf), выполненном по заказу Apple независимой компанией Analysis Group, среди прочих фактов, указывается, что только в 2019 году через всю экосистему App Store прошло платежей и покупок на $519 млрд. В эту сумму входят как продажи физических продуктов, так и выручка от услуг, а также продажи цифровой продукции.

Еще раз для ясности, чтобы не возникло путаницы между упомянутыми выше $155 млрд, которые заработали разработчики приложений за 12 лет существования магазина, и $519 млрд за 2019 год. В первом случае, речь о выплатах разработчикам приложений, во втором же — это общие платежи в App Store за 2019 год, включающие не только продажи приложений, но и многие другие категории продуктов, включая подписки и физические товары.

Apple особо подчеркивает, из этой впечатляющей суммы продажи цифровой продукции и услуг, из которых компания взимает комиссионные в размере 30% (или 15% в случае более длительных подписок), составляют всего $61 млрд. Сюда входят мобильные игры, на которые пришлась львиная доля выручки, а также покупки в приложениях, подписки и продажи платных приложений.

И купертиновский гигант обращает внимание на эту сумму неспроста. Дело в том, что Apple неоднократно критиковали за несправедливую схему распределения доходов 70/30 (70% — разработчику, 30% — Apple). Собственно, в прошлом году Spotify пожаловался на Apple в Еврокомиссию, и регулятор этим делом заинтересовался — если в итоге владельца App Store признают виновным, то могут оштрафовать на очень большие деньги (до $26,6 млрд), а также потребовать изменить модель бизнеса, что потенциально может сильно ударить по растущему рекордными темпами бизнесу сервисов.

Кроме того, Apple сейчас находится под пристальным вниманием и американских антимонопольщиков — купериновский гигант является фигурантом масштабного расследования, которое проводит Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC). Вместе с Apple регулятор изучает деятельность Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft. Так что мотивы Apple в данном случае очевидно. Но от этого обнародованная в рамках этого исследования информация не становится менее интересной.

Как можно видеть из инфографики выше, реальные товары и услуги занимают самую большую часть в общей структуре продаж ($413 млрд, из них $268 млрд — это продажи через приложения для мобильной коммерции, в основном, розничных сетей).

Еще $45 млрд — доходы от показа рекламы в приложениях, из них 44% выручки принесли игры. Неигровые приложения, на которые пришлась немалая часть выручки от встроенной рекламы, в основном бесплатные вроде Twitter и Pinterest.

Приложения для путешествий вроде Expedia и United принесли еще $57 млрд. В то же время Приложения для перевозок, например, Uber и Lyft обеспечили продаж на $40 млрд, а сервисы доставки вроде DoorDash и Grubhub — $31 млрд.

Сейчас в App Store насчитывается свыше 2 млн приложений. Каждую неделю магазин посещают 500 млн человек из 175 стран.

Источник: Apple