Финансовый отчёт Apple: снижение продаж устройств почти во всех категориях и рекордный доход от сервисов





Одновременно с другими технологическими гигантами компания Apple опубликовала собственный отчёт о финансовых результатах по итогам работы во втором квартале фискального 2020 года (завершился 28 марка календарного 2020 года). Несмотря на заметное влияние на бизнес пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, компания смогла нарастить выручку на 1% — до $58,3 млрд. Это больше ожиданий аналитиков ($53,8 млрд).

Отмечается, что в отчётном квартале сократились объёмы продаж почти всех устройств компании, за исключением носимых гаджетов. Лишь продажи AirPods и Apple Watch продемонстрировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, бизнес от предоставления сервисов показал существенный рост. Это вызвано тем фактом, что люди вынуждены оставаться дома и искать себе развлечения. В результате, сервисы (включая Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Music и т. д.) принесли компании совокупный доход в сумме $13,3 млрд, установив новый рекорд. Для сравнения, во втором квартале предыдущего фискального года сервисы сгенерировали выручку на уровне $11,5 млрд.

«Несмотря на беспрецедентное глобальное влияние COVID-19, мы с гордостью сообщаем, что Apple показала рост за квартал, обусловленный рекордными показателями в сфере сервисов и квартальными показателями для носимых устройств», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук в пресс-релизе. «В этой сложной обстановке наши пользователи используют новые продукты Apple, чтобы оставаться на связи, быть в курсе, креативными и продуктивными».

По итогам второго квартала фискального 2020 года компания Apple получила чистую прибыль в сумме $11,2 млрд, что немного меньше показателя аналогичного периода прошлого года ($11,6 млрд). Показатель прибыли на акцию составил $2,55, что оказалось выше ожиданий аналитиков ($2,23).

Источник: The Verge