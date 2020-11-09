Минцифра отчиталась о расширении покрытия 4G в октябре — подключили еще 2497 населенных пунктов, открыв сверхбыстрый мобильный интернет еще для 320 тыс. украинцев

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Министерство цифровой трансформации (Минцифра) в очередном ежемесячном отчете рассказало о последних успехах в вопросе расширения покрытия сетей 4G LTE и достижения ранее поставленной цели — покрыть высокоскоростным мобильным интернетом 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов.

Напомним, с июля «большая тройка» мобильных операторов (Vodafone, Kyivstar, Lifecell) медленно, но уверенно расширяет покрытие сетей 4G (соответствующие лицензии для запуска 4G в диапазонах 800-900 МГц они получили еще в марте). Минцифра, как известно, активно сотрудничает и помогает операторам (когда не занимается запуском Xbox в Украине).

Согласно свежему отчету, в октябре операторы подключили к 4G еще 2497 населенных пунктов. Отдельно в сообщении Минцифры подчеркивается, что впервые к высокоскоростному мобильному интернету получили 320 тыс. украинцев. Также впервые 4G появился в 1146 городах и селах Украины.

За весь период реализации проекту (с июля по октябрь) доступ к услугам 4G получили более 4,7 млн украинцев (7,7 тыс. населенных пунктов), из них 1,5 млн (3,8 тыс. населенных пунктов) впервые смогли воспользоваться технологией.

На сегодня сетями 4G покрыты уже 20 506 городов и сел, и осталось подключить еще 7,3 тыс. населенных пунктов (в основном, это небольшие села, где часто жители не имеют никакого доступа к скоростному интернету). Сообщается, что до конца года 4G станет доступен жителям Черкасской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей.