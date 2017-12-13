6-летний мальчик за год заработал на YouTube целых $11 млн

Ресурс Forbes подготовил новый рейтинг наиболее высокооплачиваемых звёзд видеохостинга YouTube. Он включает данные за годовой промежуток времени – с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года. И этот рейтинг преподнёс немало сюрпризов.

Начнём с того, что 10 наиболее популярных звёзд YouTube смогли суммарно заработать за год внушительную сумму в $127 млн. Это на 80% превышает показатели десятки прошлогодних лидеров, совокупные доходы которых оценивались в $70,5 млн. Столь существенное увеличение доходов объясняется ростом количества просмотров.

Также сюрпризом стал размер дохода, полученного лидером рейтинга. Геймер с ником DanTDM, специализирующийся на игре Minecraft, получил со своего канала $16,5 млн. Это рекорд за всё то время, что Forbes отслеживает доходы звёзд YouTube.

Ещё одним интересным фактом нынешнего рейтинга является то, что большинство его участников – 6 из 10 – впервые попали в него. Также отмечается, что почти половина участников рейтинга предлагают на своих каналах игровой контент.

Но, пожалуй, самым неординарным фактом нынешнего рейтинга является то, что восьмую строчку в нём занял 6-летний мальчик Райан со своим каналом Ryan ToysReview. Как можно догадаться из названия, Райан занимается распаковкой игрушек на видео. И это занятие принесло ему на протяжении года сумму в $11 млн.

Как рассказывает мама Райана, мальчик смотрел много других каналов с распаковками игрушек. В один из дней он обратился к маме с вопросом:

«Почему меня нет на YouTube, хотя там есть многие другие дети?».

После этого было решено тоже снять собственное видео распаковки игрушек. Семья отправилась в магазин, где мальчик выбрал первую игрушки для съёмки видео, это был поезд Lego. С этого началось восхождение юной звезды.

Хотя первый блин, как часто бывает, вышел комом. Первое видео не было эффектным и захватывающим. Семья просто сняла 15-минутное видео, во время которого Райан распаковал конструктор Lego Duplo и немного поиграл с ним. Ролик не набрал много просмотров, но это не остановило мальчика и его родителей. Съёмки продолжились, и уже менее чем через год – в 2016 году – на канале Райана было более 1 млн подписчиков. На текущий момент у него уже более 10 млн подписчиков.

В Forbes отмечают, что указанные суммы доходов участника рейтинга нельзя назвать абсолютно точными. Цифры основаны на данных сервисов YouTube, Social Blade и Captiv8, а также на интервью с агентами, менеджерами, издателями, продюсерами и юристами.

Источник: thenextweb, Forbes