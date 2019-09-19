64 ядра частотой 2,6 ГГц и TDP 280 Вт — представлен новый топовый серверный процессор AMD Epyc 7H12 на архитектуре Zen 2





В августе AMD официально представила 7-нанометровые процессоры Epyc второго поколения (Rome) на архитектуре Zen 2 с 64-ядерным Epyc 7742 за $6950 во главе. Напомним, актуальный 14-нанометровый Intel Xeon 8280 с 28 физическими ядрами стоит $10009, а его разогнанная версия Xeon Platinum 8284 и вовсе все $15 500. То есть, конкурентов у новых серверных чипов «красных» из лагеря «синих» как не было, так и нет. Тем не менее, на недавнем мероприятии в Риме по случаю запуска Epyc 2 в Европе компания AMD представила нового флагмана с индексом Epyc 7H12. Он представляет собой улучшенную версию Epyc 7742. Основные отличия кроются в возросшей рабочей частоте и, как следствие, более высоком тепловом пакете новинки.

AMD Epyc 7H12 оперирует 64 физическими ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности и работает на частоте от 2,6 ГГц с возможностью динамического разгона до 3,3 ГГц. Тепловой пакет новинки заявлен на уровне 280 Вт. Напомним, предшественник Epyc 7742 работает на частоте от 2,25 ГГц до 3,4 ГГц и характеризуется 225-ваттным TDP.

У Epyc 7H12 есть одно ограничение — он рассчитан на использование в серверах с жидкостным охлаждением. Но как минимум один заказчик на этот чип у AMD уже есть. Это компания ATOS, предлагающая EPYC 7H12 в составе гибридного решения Bullsequana XH2000 для создания еще более производительных суперкомпьютеров экзафлопного класса.

В тесте Linpack система BullSequana XH2000 на процессоре Epyc 7H12 выдала результат в 4,2 терафлопс, что на 11% больше результата Epyc 7742. Цена и сроки поступления Epyc 7H12 в продажу пока неизвестны.

О намерении использовать серверные чипы AMD Epyc 2 в своих продуктах уже объявили Dell Technologies, Nokia, IBM Cloud, ATOS, HPE, OVHcloud, TSMC и Supermicro. Вот полный список процессоров Epyc 2.

Процессор Кол-во ядер/потоков Тактовая частота, ГГц Объем кэш-памяти L3, МБ TDP, Вт Стоимость, $ Epyc 7742 64/128 2,6-3,3 256 280 Н/Д Epyc 7742 64/128 2,25-3,4 256 225 6950 Epyc 7702 64/128 2,0-3,35 256 200 6450 Epyc 7642 48/96 2,3-3,2 256 225 4775 Epyc 7552 48/96 2,2-3,3 192 200 4025 Epyc 7542 32/64 2,8-3,4 128 225 3400 Epyc 7502 32/64 2,5-3,35 128 180 2600 Epyc 7452 32/64 2,35-3,35 128 155 2025 Epyc 7402 24/48 2,8-3,35 128 180 1783 Epyc 7352 24/48 2,3-3,2 128 155 1350 Epyc 7302 16/32 3,0-3,3 128 155 978 Epyc 7282 16/32 2,8-3,2 64 120 650 Epyc 7272 12/24 2,6-3,2 64 120 625 Epyc 7762 8/16 3,2-3,4 128 155 575 Epyc 7252 8/16 3,1-3,2 64 120 475 Epyc 7702P 64/128 2,0-3,35 256 200 4425 Epyc 7502 32/64 2,5-3,35 128 180 2300 Epyc 7402P 24/48 2,8-3,35 128 180 1250 Epyc 7302P 16/32 3,0-3,3 128 155 825 Epyc 7232P 8/16 2,8-3,2 32 120 450

Источник: AMD и Toms’Hardware