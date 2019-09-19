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64 ядра частотой 2,6 ГГц и TDP 280 Вт — представлен новый топовый серверный процессор AMD Epyc 7H12 на архитектуре Zen 2

64 ядра частотой 2,6 ГГц и TDP 280 Вт — представлен новый топовый серверный процессор AMD Epyc 7H12 на архитектуре Zen 2

64 ядра частотой 2,6 ГГц и TDP 280 Вт — представлен новый топовый серверный процессор AMD Epyc 7H12 на архитектуре Zen 2


В августе AMD официально представила 7-нанометровые процессоры Epyc второго поколения (Rome) на архитектуре Zen 2 с 64-ядерным Epyc 7742 за $6950 во главе. Напомним, актуальный 14-нанометровый Intel Xeon 8280 с 28 физическими ядрами стоит $10009, а его разогнанная версия Xeon Platinum 8284 и вовсе все $15 500. То есть, конкурентов у новых серверных чипов «красных» из лагеря «синих» как не было, так и нет. Тем не менее, на недавнем мероприятии в Риме по случаю запуска Epyc 2 в Европе компания AMD представила нового флагмана с индексом Epyc 7H12. Он представляет собой улучшенную версию Epyc 7742. Основные отличия кроются в возросшей рабочей частоте и, как следствие, более высоком тепловом пакете новинки.

AMD Epyc 7H12 оперирует 64 физическими ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности и работает на частоте от 2,6 ГГц с возможностью динамического разгона до 3,3 ГГц. Тепловой пакет новинки заявлен на уровне 280 Вт. Напомним, предшественник Epyc 7742 работает на частоте от 2,25 ГГц до 3,4 ГГц и характеризуется 225-ваттным TDP.

У Epyc 7H12 есть одно ограничение — он рассчитан на использование в серверах с жидкостным охлаждением. Но как минимум один заказчик на этот чип у AMD уже есть. Это компания ATOS, предлагающая EPYC 7H12 в составе гибридного решения Bullsequana XH2000 для создания еще более производительных суперкомпьютеров экзафлопного класса.

В тесте Linpack система BullSequana XH2000 на процессоре Epyc 7H12 выдала результат в 4,2 терафлопс, что на 11% больше результата Epyc 7742. Цена и сроки поступления Epyc 7H12 в продажу пока неизвестны.

О намерении использовать серверные чипы AMD Epyc 2 в своих продуктах уже объявили Dell Technologies, Nokia, IBM Cloud, ATOS, HPE, OVHcloud, TSMC и Supermicro. Вот полный список процессоров Epyc 2.

ПроцессорКол-во ядер/потоковТактовая частота, ГГцОбъем кэш-памяти L3, МБTDP, ВтСтоимость, $
Epyc 774264/1282,6-3,3256280Н/Д
Epyc 774264/1282,25-3,42562256950
Epyc 770264/1282,0-3,352562006450
Epyc 764248/962,3-3,22562254775
Epyc 755248/962,2-3,31922004025
Epyc 754232/642,8-3,41282253400
Epyc 750232/642,5-3,351281802600
Epyc 745232/642,35-3,351281552025
Epyc 740224/482,8-3,351281801783
Epyc 735224/482,3-3,21281551350
Epyc 730216/323,0-3,3128155978
Epyc 728216/322,8-3,264120650
Epyc 727212/242,6-3,264120625
Epyc 77628/163,2-3,4128155575
Epyc 72528/163,1-3,264120475
Epyc 7702P64/1282,0-3,352562004425
Epyc 750232/642,5-3,351281802300
Epyc 7402P24/482,8-3,351281801250
Epyc 7302P16/323,0-3,3128155825
Epyc 7232P8/162,8-3,232120450

Источник: AMD и Toms’Hardware

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