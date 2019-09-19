64 ядра частотой 2,6 ГГц и TDP 280 Вт — представлен новый топовый серверный процессор AMD Epyc 7H12 на архитектуре Zen 2
В августе AMD официально представила 7-нанометровые процессоры Epyc второго поколения (Rome) на архитектуре Zen 2 с 64-ядерным Epyc 7742 за $6950 во главе. Напомним, актуальный 14-нанометровый Intel Xeon 8280 с 28 физическими ядрами стоит $10009, а его разогнанная версия Xeon Platinum 8284 и вовсе все $15 500. То есть, конкурентов у новых серверных чипов «красных» из лагеря «синих» как не было, так и нет. Тем не менее, на недавнем мероприятии в Риме по случаю запуска Epyc 2 в Европе компания AMD представила нового флагмана с индексом Epyc 7H12. Он представляет собой улучшенную версию Epyc 7742. Основные отличия кроются в возросшей рабочей частоте и, как следствие, более высоком тепловом пакете новинки.
AMD Epyc 7H12 оперирует 64 физическими ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности и работает на частоте от 2,6 ГГц с возможностью динамического разгона до 3,3 ГГц. Тепловой пакет новинки заявлен на уровне 280 Вт. Напомним, предшественник Epyc 7742 работает на частоте от 2,25 ГГц до 3,4 ГГц и характеризуется 225-ваттным TDP.
У Epyc 7H12 есть одно ограничение — он рассчитан на использование в серверах с жидкостным охлаждением. Но как минимум один заказчик на этот чип у AMD уже есть. Это компания ATOS, предлагающая EPYC 7H12 в составе гибридного решения Bullsequana XH2000 для создания еще более производительных суперкомпьютеров экзафлопного класса.
В тесте Linpack система BullSequana XH2000 на процессоре Epyc 7H12 выдала результат в 4,2 терафлопс, что на 11% больше результата Epyc 7742. Цена и сроки поступления Epyc 7H12 в продажу пока неизвестны.
О намерении использовать серверные чипы AMD Epyc 2 в своих продуктах уже объявили Dell Technologies, Nokia, IBM Cloud, ATOS, HPE, OVHcloud, TSMC и Supermicro. Вот полный список процессоров Epyc 2.
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Тактовая частота, ГГц
|Объем кэш-памяти L3, МБ
|TDP, Вт
|Стоимость, $
|Epyc 7742
|64/128
|2,6-3,3
|256
|280
|Н/Д
|Epyc 7742
|64/128
|2,25-3,4
|256
|225
|6950
|Epyc 7702
|64/128
|2,0-3,35
|256
|200
|6450
|Epyc 7642
|48/96
|2,3-3,2
|256
|225
|4775
|Epyc 7552
|48/96
|2,2-3,3
|192
|200
|4025
|Epyc 7542
|32/64
|2,8-3,4
|128
|225
|3400
|Epyc 7502
|32/64
|2,5-3,35
|128
|180
|2600
|Epyc 7452
|32/64
|2,35-3,35
|128
|155
|2025
|Epyc 7402
|24/48
|2,8-3,35
|128
|180
|1783
|Epyc 7352
|24/48
|2,3-3,2
|128
|155
|1350
|Epyc 7302
|16/32
|3,0-3,3
|128
|155
|978
|Epyc 7282
|16/32
|2,8-3,2
|64
|120
|650
|Epyc 7272
|12/24
|2,6-3,2
|64
|120
|625
|Epyc 7762
|8/16
|3,2-3,4
|128
|155
|575
|Epyc 7252
|8/16
|3,1-3,2
|64
|120
|475
|Epyc 7702P
|64/128
|2,0-3,35
|256
|200
|4425
|Epyc 7502
|32/64
|2,5-3,35
|128
|180
|2300
|Epyc 7402P
|24/48
|2,8-3,35
|128
|180
|1250
|Epyc 7302P
|16/32
|3,0-3,3
|128
|155
|825
|Epyc 7232P
|8/16
|2,8-3,2
|32
|120
|450
Источник: AMD и Toms’Hardware