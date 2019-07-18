Кому процессор Intel за $15 500?

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Компания Intel сегодня без лишнего шума добавила в свой ассортимент новый процессор Intel Xeon Platinum 8284, который является самым производительным в линейке Xeon Platinum 8200 (Cascade Lake-SP). Новинка предназначена для серверов, включая многопроцессорные конфигурации.

Как и другие представители семейства, дебютировавшего в апреле, новая флагманская модель имеет конструктивное исполнение LGA3647 и производится по улучшенному техпроцессу 14-нм.

Новый флагман Xeon Platinum 8284 имеет в активе все те же 28 физических ядер с поддержкой многопоточности Hyper-Threading, но отличается от предшественника Xeon Platinum 8280 незначительной прибавкой в частотах. Говоря конкретнее, базовая частота Xeon Platinum 8284 выше на 300 МГц и составляет 3 ГГц. Повышенная частота не изменилась и составляет 4,0 ГГц, а вот показатель TDP закономерно немного повысился — с 205 до 240 Вт.

В остальном новый Xeon Platinum 8284 не отличается от старого Xeon Platinum 8280: он предлагает те же 38,5 МБ кэш-памяти третьего уровня и контроллер PCI Express 3.0 на 48 линий, а также поддерживает до 1 ТБ оперативной памяти DDR4-2933 МГц.

Теперь самое интересное: во сколько же обойдется этот прирост на 300 МГц. Отвечаем: покупателю это будет стоить дополнительные $5 500 по сравнению с Xeon Platinum 8280, который стоит $10 009. Новый Xeon Platinum 8284 стоит $15 460.

Еще раз для ясности: это серверный процессор, тогда как даже самые высокопроизводительные массовые процессоры стоят в несколько раз дешевле. Но цена все равно впечатляет. Что интересно, Xeon Platinum 8284 не является самым дорогим процессором Intel. Таковым выступает Xeon Platinum 8280L за $17 906, который поддерживает до 4,5 ТБ оперативной памяти.

Источник: Tomshardware и Intel