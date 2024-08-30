80% проектов искусственного интеллекта терпят неудачу, потратив миллиарды долларов — исследование

Один из самых известных проектов по искусственному интеллекту, компания OpenAI, получил убытки в $5 млрд в 2024 году. В то же время разработчик ChatGPT пользуется большим спросом от пользователей, чего не скажешь об остальных стартапах.

Сейчас OpenAI ведет переговоры о дополнительных инвестициях, к которым может присоединиться и Apple.

Согласно последним исследованиям аналитиков RAND Corporation, 8 из 10 проектов искусственного интеллекта терпят неудачу.

В отчете упоминают как минимум 5 причин убыточности, среди которых основная — непонимание основателей того, какую проблему их технология должна решить. Также основателям стартапов не хватает адекватных данных для эффективного обучения модели ИИ, что приводит к ложным результатам, которые отлучают пользователей от сервисов.

Многие средства стартапов уходят на дорогостоящую инфраструктуру и ресурс, который может сократить время обучения модели. Также компании с ИИ могут пострадать от юридических претензий, например, о нарушении авторского права.

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