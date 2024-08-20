Искусственный интеллект и украинцы: почти половина не знает, что это такое

Rakuten Viber провела опрос среди украинских пользователей, чтобы узнать, пользуются ли они искусственным интеллектом в работе и обучении. Также пользователи поделились своими мыслями относительно того, сможет ли ИИ заменить их профессии. В опросе приняли участие более 20 тыс. пользователей. Ключевая возрастная группа — 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

Результаты опроса показали, что 24% опрошенных обращаются за помощью к ИИ. Соответственно, 76% украинцев не пользуются инструментами ИИ в работе и обучении. 19% респондентов временами обращаются к искусственному интеллекту для поиска информации или создания контента. Остальные 5% опрошенных используют ИИ на постоянной основе. Почти половина респондентов вообще не знает, что такое искусственный интеллект.

На вопрос «Начали ли вы использовать ИИ в работе и учебе?» ответы распределились следующим образом:

Не знаю, что это такое — 47%;

Не использую, лучше справляюсь самостоятельно — 27%;

Иногда использую для поиска информации или создания контента — 19%;

Да, использую постоянно — 5%;

Не использую, потому что на моей работе/учебе строгое отношение к ИИ — 2%.

Команда также узнала, сможет ли искусственный интеллект заменить профессии пользователей. Более половины (51%) украинцев уверены, что ИИ не угрожает их работе. Еще 31% респондентов предполагают такую вероятность, но не знают, как и когда это может произойти. 18% опрошенных ответили, что искусственный интеллект сможет заменить их профессии.

Ответы на вопросы «Как вы считаете, сможет ли ИИ заменить вашу профессию?» распределились следующим образом:

Нет, меня это не коснется — 51%;

Возможно, заменит, но пока неизвестно, как и когда — 31%;

Сможет, но в далеком будущем — 11%;

Сможет заменить, поэтому я учусь, чтобы уметь то, чего не сделает ИИ — 7%.

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