Новости Устройства 21.03.2024 в 15:53 comment views icon

Acer Predator Helios Neo 16 и 18 с чипами Core 14-го поколения доступны в Украине по цене от 79 тыс. грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Acer Predator Helios Neo 16 и 18 с чипами Core 14-го поколения доступны в Украине по цене от 79 тыс. грн

Компания Acer сообщила о доступности в Украине новых ноутбуков серии Helios Neo, оснащенных процессорами Intel Core 14-го поколения. Обновление линейки теперь включает в себя не только модели Predator Helios Neo 16 (PHN16-72) с диагональю экрана 16 дюймов, но и Predator Helios Neo 18 (PHN18-71) с 18-дюймовыми экранами, которые позиционируются в качестве полноценной замены большого настольного ПК.

В обоих вариантах предлагаются IPS панели с разрешением 2560×1600 пикселей (соотношение сторон 16:10). Дисплеи Helios Neo теперь отображают 100% палитры DCI-P3, а не sRGB, по сравнению с аналогами предыдущего поколения. Кроме того, частота обновления экрана возросла до 240 Гц, а время отклика матрицы составляет 3 мс. Для новинок заявлена поддержка технологий NVIDIA Advanced Optimus и G-SYNC.

Acer Predator Helios Neo 16 та 18 з чипами Core 14-го покоління доступні в Україні за ціною від 79 тис. грн

Конфигурации ноутбуков Acer Predator Helios Neo 16 и 18 предлагают процессоры Intel Core 14-го поколения до Intel Core i9 14900HX, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц, SSD емкостью до 2 ТБ (в RAID 0) и дискретные видеокарты NVIDIA до GeForce RTX 4070 с максимальной мощностью 140 Вт в режиме Turbo. Эти устройства предназначены как для игр, так и для создания цифрового контента, а также для выполнения ресурсоемких задач включая сценарии применения ИИ. Системы включают модуль Wi-Fi 6E с технологией Intel Killer DoubleShot Pro, разъемы USB 3.2, два порта Type-С Thunderbolt 4, выход HDMI 2.1 и слот для карт microSD. Также есть разъем для подключения 3,5 мм наушников.

Acer Predator Helios Neo 16 та 18 з чипами Core 14-го покоління доступні в Україні за ціною від 79 тис. грн

Корпус новинок изготовлен из пластика, а верхняя крышка из анодированного алюминия с лазерной гравировкой. Клавиатура мембранного типа включает в себя четыре зоны RGB-подсветки с возможностью настройки и дополнительные кнопки, предназначенные для быстрой смены режимов и запуска приложения PredatorSense. Оно позволяет управлять RGB-подсветкой, параметрами разгона, скоростью вращения вентиляторов, проводить мониторинг состояния системы и т.д.

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Цены и доступность

Новые ноутбуки Acer Predator Helios Neo 16 и 18 уже доступны для покупки в Украине по следующим ценам:

  • Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 (NH.QRFEU.005) — от 78 999 грн.
  • Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 (NH.QRFEU.006) — от 82 199 грн.
  • Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 (NH.QREEU.004) — от 92 799 грн.
  • Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71 (NH.QS0EU.001) — от 85 799 грн.
  • Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71 (NH.QRZEU.001) — от 96 999 грн.
  • Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71 (NH.QRZEU.002) — от 99 299 грн.

 

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