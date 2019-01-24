Acer представила ударопрочный 14-дюймовый ноутбук TravelMate B114-21 для школьников и студентов

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Помимо пары новых хромбуков для учебных заведений компания Acer представила ноутбук Acer TravelMate B114-21, который также позиционируется как решение для учащихся и студентов. Новинка входит в семейство образовательных ПК TravelMate, которое также включает ноутбук TravelMate B118 и ноутбук-трансформер TravelMate Spin B1.

Модель Acer TravelMate B114-21 отличается ударопрочным корпусом с резиновым амортизатором, который соответствует требованиям военного стандарта США (MIL-STD 810G), благодаря чему выдерживает непогоду, экстремальные температуры, падение с высоты до 1,2 метра, а также вибрацию и удары, характерные для школьных коридоров на переменах.

Сравнительно крупный 14-дюймовый экран предоставляет студентам достаточно пространства для обзора материала, а 180-градусный шарнир позволяет подыскать наиболее подходящее положение для обучения. В качестве аппаратной платформы используются процессоры AMD A6-9220C в связке с видеокартой Radeon R5. Новинка также предлагает до 256 ГБ на SSD-диске (PCIe NVMe) или 64 ГБ флэш-памяти eMMC для хранения данных.

Пользователю доступны разъемы HDMI, USB 3.1, пара порта USB 2.0 и кард-ридер формата SD. К онлайну можно подключиться с помощью беспроводного адаптера 802.11ac или же проводного разъема RJ-45 для школьной Ethernet-сети. От полного заряда батарей Acer TravelMate B114-21 обеспечивает до 10 часов автономной работы.

Новый Acer TravelMate B114-21 будет доступен для образовательных учреждений и коммерческих клиентов в Украине начиная с третьего квартала 2019 года. Характеристики, цены и наличие в продаже конкретных модификаций будет объявлено ближе к началу продаж.

Источник: Acer