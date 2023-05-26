Acer выпустила ноутбук Swift Edge 16 с OLED-дисплеем, Wi-Fi 7 (5,8 Гбит/с) и ценой от $1300, а также игровой Predator Triton 16 по цене от $1800

Накануне выставки Computex 2023 компания Acer выпустила два новых ноутбука: Swift Edge 16 и игровую модель Predator Triton 16.
Обновлённый ноутбук Acer Swift Edge 16 является лёгким устройством массой 2,7 фунта (1,23 кг). Эта модель выполнена в корпусе из магниевого сплава. Пользователям предлагается 16-дюймовый OLED дисплей с разрешением 3.2K и частотой обновления 120 Гц. Конфигурация включает процессоры AMD Ryzen 7 7840U или Ryzen 5 7640U, до 32 ГБ оперативной памяти, накопитель ёмкостью до 2 ТБ. В версии с процессором Ryzen 7 7840U доступна дискретная видеокарта до AMD Radeon 780M. Встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi 7 обеспечивает скорость передачи данных до 5,8 Гбит/с. Обновлённый ноутбук Acer Swift Edge 16 поступит в продажу в июле по цене от $1300.
Игровой ноутбук Acer Predator Triton 16 является наследником Triton 300 SE 16. Он получил обновлённый металлический корпус толщиной 0,78 дюйма (19,8 мм) и дисплей с разрешением 2560×1600 точек (соотношение 16:10) и частотой обновления 240 Гц. Конфигурация включает процессор Core i9-13900H, до 32 ГБ ОЗУ, накопитель ёмкостью до 2 ТБ и видеокарту RTX 4070. Каждая клавиша устройства имеет индивидуальную RGB-подсветку. Эта модель выйдет на рынок в сентябре по цене от $1800.
Источник: xda-developers