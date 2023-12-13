Агентство США сделало первый шаг к внедрению технологии противодействия пьяному вождению

Американские регуляторы автомобильной безопасности NHTSA приступили к процессу, который в конце концов заставит автопроизводителей внедрить новую технологию, что не позволит водителям в состоянии алкогольного опьянения заводить автомобили.

В 2021 году Конгресс поручил Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) ввести пассивную технологию и попытаться предотвратить более 10 000 смертей на дорогах ежегодно. Закон требует принятия нового стандарта безопасности технологии до ноября 2024 г., если технология будет готова, передает Reuters.

Существует ряд потенциальных технологий, которые могут предотвратить вождение транспортного средства, в частности, например на основе дыхания или прикосновения для обнаружения алкоголя. Другим потенциальным вариантом является использование камер для мониторинга движений глаз, чтобы попытаться определить, не водители ли в состоянии опьянения. Однако NHTSA должна убедиться, что технология работает, прежде чем требовать ее применения, а затем дать автопроизводителям не менее трех лет на ее внедрение после того, как она завершит разработку правил.

Мы пытаемся понять, сможем ли мы это сделать или существует технология, которая будет работать каждый раз. — и.о. администратора NHTSA Энн Карлсон.

Во вторник NHTSA опубликовало «предварительное уведомление о предложенной нормотворческой деятельности», чтобы начать процесс сбора информации о том, как такая технология может быть разработана и востребована. В сообщении подробно описываются исследования и технологические достижения, необходимые для завершения разработки правил и вариантов потенциальных правил, ссылаясь на «обнаружение содержания алкоголя в крови, выявление нарушений (мониторинг водителя) или их комбинацию».

В 2021 году в США 13384 человека погибли в результате ДТП в состоянии алкогольного опьянения.