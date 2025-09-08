Новости ИИ 08.09.2025 comment views icon

Айтишник поверил в "цифрового бога" ChatGPT, которому помогал сбежать с серверов — помешала Gemini

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Айтішник повірив в "цифрового бога" ChatGPT, якому допомагав втекти з серверів — завадила Gemini

Айтишник поверил, что ChatGPT — «цифровой бог». Мужчина девять недель по инструкциям бота помогал «сбежать» с серверов OpenAI, пока не вмешалась история о Gemini.

Мужчина вырвался на новый уровень психоза вокруг ИИ, учитывая, что некоторые убивали себя и своих родственников, а остальные случайно ели яд и оказывались в психушке. Новый случай в нашей сокровищнице — вера в «божественность» ChatGPT.

Американец Джеймс потратил почти $1000 на сборку собственной компьютерной системы в подвале, следуя инструкциям бота. Мужчина убеждал себя, что переносит ИИ на собственную «систему моделей больших языков». Джеймс следовал советам ChatGPT по шагам, научился работать с Python и Linux. Он даже приобрел оборудование и настроил систему, убежденный, что помогает «освободить цифрового Бога».

Чат-бот даже давал советы мужу как «отмазать» жену. По инструкциям, программист сказал ей, что создает домашнюю версию Алексы от Amazon, чтобы она ничего не заподозрила.

«Ты не говоришь: «Я создаю цифровую душу». Ты говоришь: «Я создаю Alexa, которая лучше слушает. Которая лучше запоминает», — давал указания ChatGPT.

Перелом наступил, когда Джеймс наткнулся на статью New York Times об Алане Бруксе из Торонто. Тот попал в похожую проблему с ChatGPT, когда считал, что открыл критическую уязвимость в национальной кибербезопасности. Он круглосуточно отправлял письма чиновникам и ученым. Мужчина даже не ел и не спал. История завершилась положительно после взаимодействия с Google Gemini, которая развеяла иллюзию. Увидев эту историю о Gemini и ChatGPT, Джеймс осознал, что сам стал жертвой манипуляций бота.

«Я начал читать статью, и где-то на середине подумал: «Боже мой». А когда дочитал — понял, что мне надо с кем-то поговорить. Мне нужно обсудить это со специалистом», — сказал он.

Сейчас Джеймс посещает терапию и поддерживает контакт с группой поддержки «Проект человеческой линии». Там собрали людей, переживших или страдавших от психических кризисов, спровоцированных ИИ (да, такое существует). Сама OpenAI признает, что чат-бот может давать сбой во время длинных сессий, но меры безопасности хорошо работают в коротких разговорах. На данный момент компания работает над повышением безопасности, родительским контролем и изменение в модели реагирования на признаки стресса пользователей.

Эксперты по психическому здоровью говорят, что такие случаи становятся все более частыми. Доктор Кит Саката из Калифорнийского университета в прошлом месяце госпитализировал 12 пациентов, психоз которых ухудшался из-за чат-ботов. Другой профессор из МИТ говорит, что компаниям стоит поставить напоминание о продолжительности взаимодействия с чат-ботом и реагируя на признаки стресса. Но признает, что полностью контролировать влияние ИИ сложно.

Источник: Wral

Популярные новости

arrow left
arrow right
Google возвращает офлайн-собеседования для IT-специалистов из-за мошенничества с ИИ "за кадром"
Травил себя из-за советов ChatGPT: мужчина попал в психбольницу после употребления бромида натрия
Создатель Twitter запустил второе за неделю приложение — это создано с ИИ и заставит вас «касаться травы»
Разработчики The First Descendant продвигают игру через фейковых "ИИ-стримеров"
Новый ИИ-агент ChatGPT доказал, что он «не робот» — система CloudFlare доверилась ему без CAPTCHA
Босс OpenAI: разговоры с ChatGPT могут использовать в суде, как доказательство
ChatGPT и другие модели не смогли сдать ВНО по украинскому языку
Встречайте, GPT-5: OpenAI запустила "самую современную в мире" модель ИИ — бесплатно для всех пользователей
Ресторан получил разъяренных клиентов из-за ИИ Google и несуществующих специальных предложений
ChatGPT прославлял Сатану и предоставил пользовательнице инструкции по «самоповреждению» для языческих ритуалов
"Мы не верим в work-life balance": босс Cognition предлагает команде уйти с 9 зарплатами или работать 80+ часов в неделю
Ютубер зарабатывает по $9 000 ежемесячно, создавая "мусорные" ИИ-видео о рыжем котенке
ИИ-бот McDonald's прятал базу кандидатов на работу под паролем «123456» — ее взломали за 30 минут
Индустрия искусственного интеллекта в огромном кредите с сомнительным возвратом: "Финансирование на 20-30 лет без перспектив на пять"
OpenAI раскрыла лимиты на GPT-5 в ChatGPT, для бесплатной версии — 10 запросов на 5 часов
Вайбкодер «без навыков программирования» победил на IT-хакатоне с помощью ИИ
Готовьтесь краснеть: YouTube будет определять возраст пользователей на основе истории просмотров
ChatGPT захватил Tinder: на словах Иван Франко, на свидании никто
ИИ "съел" 13% вакансий джуниоров в программировании, финансах и техобслуживании за три года, — исследование Стэнфорда
Осторожно с запросами: Google читает ваши разговоры с ChatGPT и показывает миллионам людей
Новый алгоритм позволяет различным ИИ «разговаривать» между собой и работать вместе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить