Новости Игры 22.07.2025 comment views icon

Актер Clair Obscur: Expedition 33 хочет приобрести консоль — чтобы понять, кого озвучил

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Актер Clair Obscur: Expedition 33 хочет приобрести консоль — чтобы понять, кого озвучил

Звезда «Сорвиголовы» Чарли Кокс подумал, что было бы неплохо узнать, а кого он вообще озвучил в Clair Obscur: Expedition 33?

Актер озвучивания признавался, что не имеет представления о том, чем получилась Clair Obscur: Expedition 33. Он даже не знает, что делает его герой и почему он полюбился аудитории. Во время выступления на GalaxyCon актер признался, что последний раз играл еще в Mario 64 — и теперь серьезно думает о приобретении современной консоли.

«Я хочу сыграть в эту игру, мне нужно в нее сыграть. Но сначала надо купить консоль. Чувствую себя мошенником, потому что просто озвучил персонажа», — сказал актер.

Кокс исполнил роль Гюстава — члена центральной команды в новой RPG от Sandfall Interactive. В составе актерскую касту также Дженнифер Инглиш (Маэль), Бен Старр (Версо) и Энди Серкис (Ренуар). Но для самого Кокса участие в разработке ограничилось четырехчасовой сессией записи реплик. Он не до конца понимал, во что втягивается — пока не увидел финальный результат, да и тот лишь на нескольких кадрах.

«Но это так круто, я очень рад за этих ребят. Это же не какая-то большая компания, штампующая игры. А я слышал, что эта игра — фаворит на звание «Игра года», это невероятно», — добавляет он.

По словам Кокса, его действительно заинтересовал ажиотаж вокруг Clair Obscur. Неудивительно, поскольку от игры в восторге миллионы игроков. Сам создатель The Last of Us и сопредседатель Naughty Dog Нил Дракманн назвал Expedition 33 одной из самых креативных историй. Но сначала надо приобрести консоль, что для актера с приличными гонорарами точно не станет ударом по карману.

Источник: IGN

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