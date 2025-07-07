Новости Игры 07.07.2025 в 17:39 comment views icon

Создатель The Last of Us назвал свою любимую RPG 2025 года: «Одна из самых креативных историй, в которые я играл»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Создатель The Last of Us назвал свою любимую RPG 2025 года: «Одна из самых креативных историй, в которые я играл»

Креативный директор The Last of Us и сопредседатель Naughty Dog Нил Дракманн нашел RPG-игру, которая оставила его в восторге.

Нил Дракманн буквально сказал, что игра стала одной из лучших, в которые ему приходилось играть. Свой эмоциональный отзыв он оставил после того, как закончил сюжетную линию. Возможно для кого-то не будет удивлением, но говорится о RPG Clair Obscur: Expedition 33.

«Я в восторге. Это одна из самых трогательных и креативных историй, в которые я играл за последнее время», — добавляет сопредседатель Naughty Dog.

Неудивительно, что игрой увлекся даже Дракманн — с апреля Clair Obscur от французской студии Sandfall Interactive уже собрала целую волну положительных отзывов. В стороне не остались влиятельные люди в гейм-индустрии. Один из соавторов Dragon Age сравнил ее с Baldur’s Gate 3, но в контексте RPG. Представитель издателя Baldur’s Gate 3 предположил, что игра потенциально может преодолеть планку 8-10 млн копий — и по крайней мере треть пути уже пройдена. А Хидео Кодзима еще до релиза Death Stranding 2 назвал команду разработчиков ловкой. А вот представитель CDPR, ответственный за сообщество The Witcher 4 и Cyberpunk 2077 говорил: «Нам нужно больше таких игр».

Творець The Last of Us назвав свою улюблену RPG 2025 року: «Одна з найкреативніших історій, в які я грав»
Сообщение, в котором Нил Дракманн называет Clair Obscur: Expedition 33 «одной из самых креативных» игр / Instagram

Clair Obscur: Expedition 33 позиционируют как AA-релиз, что выглядит как AAA — игру с умеренным бюджетом, но амбициозной постановкой. Команда разработки состоит всего из 32 человек (или 33, если считать главу студии — выходца Ubisoft), но результат лучше больших студий. Игра соединила ностальгические элементы пошаговых RPG с современным и технически отточенным форматом. Особенно выделяют боевую систему и сюжет, который зацепил даже создателя Uncharted.

Все это подпитывает ожидания перед предстоящим сезоном наград, где Clair Obscur, похоже, будет среди фаворитов. Если игра заставила человека, создавшего The Last of Us, и остальных влиятельных персон назвать ее «самой креативной» за годы — это точно не останется незамеченным.

Источник: Games Radar

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