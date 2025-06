В файлах The Witcher 3 нашли расширенный квест Вивьен из DLC «Кровь и вино»

CD Projekt Red могла сделать гораздо более глубоким квест Вивьен в дополнении «Кровь и вино» к The Witcher 3. Пользователи в REDkit «откопали» вырезанные сцены.

В прошлом году студия бесплатно выложила инструменты разработки REDkit. Платформа позволяет не только создавать моды, но и копаться в данных самой игры. Один из пользователей Reddit под ником InTheZ0n3 нашел в редакторе модели двух персонажей по имени «отец» и «мать» — родителей Вивьен де Табрис, которая является центральной фигурой квеста The Warble of a Smitten Knight. А дальше сотрудник CDPR рассказал о проклятии и секретной концовке, от которой они отказались.

Во время прохождения квеста Геральт должен помочь Вивьен снять проклятие, превращающее ее в гибрид человека и иволги. Если этого не сделать, девушка умрет в течение семи лет. Некоторые игроки проверяли правдивость этого финала с помощью медитации — и обнаруживали, что она действительно умирала.

Незадолго после сообщения в Reddit деталями поделился Филипп Вебер, бывший дизайнер квестов в CD Projekt Red и нынешний ответственный за сюжет в The Witcher 4. По его словам, они вырезали не только родителей Вивьен, но и целую сцену с нимфой.

По задумке, игра должна была показать флешбек, где нимфа, разъяренная из-за любви родителей Вивьен, накладывает проклятие на их будущего ребенка. Этот момент должен был объяснить, почему Вивьен так не повезло. Более того DLC должно было включать секретную концовку, в которой Геральт мог найти саму нимфу, что могло бы изменить тон всего квеста.

This post shows a nice example of how cut content can sometimes also be a good thing. We lost Vivienne’s parents, but gained a Lady of the Lake.

Blood and Wine for the Witcher 3 was a huge expansion, but to make it we still had to cut some scope.

(1/3)https://t.co/XJz4bIFOr9 pic.twitter.com/28vfghTDpy

— Philipp Weber (@PhiWeber) June 10, 2025