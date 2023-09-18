Новости Технологии 18.09.2023 в 16:36

Актер Стивен Фрай, озвучивший аудиоверсии «Гарри Поттера», заявил, что его голос незаконно «клонировали» с помощью ИИ

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Катерина Даньшина

Автор новостей

На фестивале CogX, где лидеры отрасли обсуждают влиятельные технологии, Фрай продемонстрировал клип из исторического документального фильма, где звучит его искусственный голос, воспроизведенный с помощью искусственного интеллекта.

Актер добавил, что эта современная технология является «острой проблемой» для союза SAG-AFTRA, в который он входит.

«Я не сказал ни слова из этого — это была машина. Да, это меня шокировало», – рассказал он аудитории.

Фрай говорит, что искусственный интеллект использовал записи из аудиоверсий семи книг о Гарри Поттере, которые актер начитал ранее, и «с помощью мешапа создал гибкий искусственный голос, который смог модулировать слова в соответствии со значением каждого предложения».

«Я мог прочесть что угодно, от призыва к штурму парламента до жесткого порно, все без моего ведома и без моего разрешения. И это, что вы только что услышали, было сделано без моего ведома», — жалуется Фрай.

Он также говорит, что уже скоро дипфейки могут быть столь же убедительными.

В настоящее время в Голливуде продолжаются забастовки актеров и сценаристов, которые, кроме проблем с гонорарами, обращают внимание на потенциальное использование искусственного интеллекта в отрасли. Члены профсоюза SAG-AFTRA говорят, что студии, с которыми они ведут переговоры, предложили разовую плату актерам для создания их цифровой копии, которые могут использоваться для создания контента без дальнейшей компенсации актерам или их согласия.

Источник: Insider

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