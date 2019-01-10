Акции Xiaomi резко обвалились, за три дня компания потеряла более $6 млрд капитализации

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За последние несколько дней акции известного китайского производителя смартфонов Xiaomi, который сегодня представил очередной потенциальный бестселлер Xiaomi Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой, сильно упали в цене и, как следствие, рыночная капитализация компании сократилась на несколько миллиардов долларов. На резкое падение акций Xiaomi обратило внимание издание Bloomberg.

На закрытии торгов на Гонконгской бирже 10 января цена акций Xiaomi снизилась на 3,58% до 9,97 гонконгского доллара (1,23 доллара США) за штуку. Как отмечает источник, за последние три дня акции Xiaomi подешевели на 17%. Это падение стоило китайскому производителю $6,2 миллиарда рыночной капитализации.

Нынешнее падение связывают с массовой распродажей акций крупными инвесторами Xiaomi. Дело в том, что 9 января закончилось действие шестимесячного запрета на продажу 3 млрд акций Xiaomi, действовавшего с 9 июля 2018 года, когда Xiaomi вышла на Гонконгскую биржу. Зачем инвесторы активно распродают акции Xiaomi? Возможно к этому решению их подтолкнули недавние неутешительные прогнозы аналитиков, в числе которых Goldman Sachs Group и China International Capital. Последние предсказывают Xiaomi сокращение продаж и прибыли из-за конкуренции с Huawei и замедления рынка смартфонов в Китае.

Как отмечает Bloomberg, продавая сейчас акции по цене в 9,9 гонконгских долларов, купленные в 2010 году в рамках раннего раунда финансирования по цене около двух гонконгских долларов за штуку, инвесторы получают немалую прибыль. Тогда по такой цене было продано 3,9 миллиарда акций.

Сейчас рыночная капитализация Xiaomi составляет около 264 млрд гонконгских долларов (около $33,6 млрд).

Источник: Bloomberg