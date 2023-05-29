Активация Windows XP полностью взломана спустя 21 год — теперь она работает автономно

Операционные системы Microsoft Windows, выпущенные в 21 веке, требуют активации онлайн. Если внешний сервер недоступен – активировать систему не выйдет. Именно с этим столкнулись пользователи Windows XP: поддержка ОС была прекращена 9 лет назад, а более 3 лет легальная активация не работает (Microsoft отключила серверы или поменяла сертификаты).

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Сейчас проблема решена: программа xp_activate32.exe размером 18 КБ, описанная в блоге tinyapps.org, полностью локально генерирует необходимый Confirmation ID. Один и тот же идентификатор установки Windows XP по телефону получает тот же соответсвующий ему Confirmation ID даже в случае переустановки системы (если конфигурация компьютера не изменилась).

Средства «активации» XP существовали в большом количестве и ранее. Однако программные хаки и инструменты расшифровки с помощью брутфорса генерировали результат, который принимался компьютером локально, но не проходил процедуру активации Microsoft. Генераторы ключей, напротив, требовали внешнего подтверждения «родных» серверов активации, ныне недоступных. Новый вариант работает полностью так же, как если бы вы активировали ОС в Microsoft.

Использовать нелегальные средства активации незаконно, но сейчас это единственный вариант «активировать» Windows XP для запуска на старом компьютере, виртуальной машине или в других ознакомительных целях. По сути, такие средства продлевают жизнь ОС и возможность ее полностью функциональной работы (насколько это возможно без поддержки современных онлайн-сервисов и программ).

Источник: Ars Technica