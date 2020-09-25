В сеть выложили 40 ГБ исходного кода Windows XP





На ресурсе 4chan была опубликована ссылка torrent-файл, который позволяет загрузить полный исходный код операционной системы Windows XP. Публикация была доступна на протяжении всего лишь нескольких часов, тем не менее информация получила широкое распространение. Чтобы ограничить утечку, Microsoft активно удаляет ссылки на скачивание.

Архив содержит около 40 ГБ данных. Как заявляет автор утечки, в архиве представлен полный и нетронутый исходный код операционной системы Windows XP, который «годами передавался между хакерами». Хотя это уже достаточно старая ОС, поддержка которой прекратилась ещё в 2014 году, занимающая менее 1% доли рынка, исходный код может представлять интерес для хакеров.

Дело в том, что Microsoft часто переносит немалые фрагменты кода из одной версии операционной системы в другую. И такая миграция, практически без изменений, может наблюдаться на протяжении нескольких версий ОС. Например, в последней на текущий момент версии Windows 10 все ещё можно встретить фрагменты кода, написанные ещё для Windows 95. Тем самым обеспечивается обратная совместимость, но это же таит в себе опасность в случае таких утечек исходного кода старых ОС. С помощью данных из этой утечки злоумышленники могут лучше понять, как работают некоторые компоненты в более современных и распространённых версиях операционных систем.

Также нельзя исключать, что на основании этой утечки могут быть созданы модифицированные сборки Windows XP, которые смогут лучше работать на современных системах, но в то же время могут включать дополнительные вредоносные элементы.