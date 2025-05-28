Новости Крипто 28.05.2025 в 17:50 comment views icon

Grayscale запустил новый инвестиционный фонд, куда вошли 20 ИИ-токенов

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Grayscale запустил новый инвестиционный фонд, куда вошли 20 ИИ-токенов

Ведущая компания по управлению криптоактивами Grayscale Investments объявила о запуске нового инвестиционного фонда под названием Grayscale Decentralized AI Fund. Этот фонд направлен на инвестирование в криптовалютные проекты, сочетающие блокчейн-технологии и искусственный интеллект (ИИ).

В Grayscale Decentralized AI Fund включили токены 20 проектов, среди которых Near (NEAR), Render (RNDR), Filecoin (FIL), Bittensor (TAO) и Livepeer (LPT). Эти проекты охватывают различные аспекты децентрализованного ИИ, от хранения данных, дата-центров до ИИ-приложений.

Фонд доступен для аккредитованных инвесторов и будет ежеквартально ребалансировать свой портфель.

Grayscale Research считает, что децентрализованный ИИ имеет потенциал для дополнения централизованной разработки ИИ, и в течение последнего года ИИ-приложения были самой громкой темой в криптовалюте.

Например, по данным поставщика данных Kaito, проекты, по данным поставщика данных Kaito децентрализованного ИИ доминируют в «майндшейре» (онлайн-дискурсе) в социальных сетях. Хотя некоторые из проектов существуют уже несколько лет, некоторые из них, такие, как Bittensor, начали приобретать все большее распространение. В дополнение, многие новые токены достигли порогов рыночной капитализации и ликвидности для включения в фонд. Ожидается, что еще несколько проектов, связанных с искусственным интеллектом, выпустят токены позже в этом году.

Источник: Grayscale

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