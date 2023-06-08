Twitter скрывает «чувствительный контент»: соцсеть автоматически помечает украинцев, часто пишущих о войне, и отправляет их в «теневой бан»

После подрыва россиянами Каховской ГЭС украинцы начали информационную кампанию в Twitter – но, как оказалось, соцсеть начала обозначать некоторые публикации тегом «чувствительный контент» и скрывать их содержимое. Не стала исключением и учетная запись президента Украины Владимира Зеленского.

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В настройках Twitter есть опция «показывать медиафайлы деликатного характера», которая, как оказалось, выключена по умолчанию у большинства пользователей – и если человек не поставил «галочку», то контент о войне в Украине, который соцсеть обозначила «чувствительным», он не увидит.

«‎Если пользователь тратит от 3 до 5 секунд на действие, он будет доволен. Чтобы найти настройки отображения, обычному пользователю понадобится не одна минута. Это отсеивает 95% пользователей. Умирайте тихо и не мешайте отдыхать», – написал в Twitter аккаунт @eto_bim, который поделился тредом о способе, которым соцсеть скрывает посты украинцев.

УВАГА! УВАГА! АПДЕЙТ Я ЗНАЙШОВ ПРИЧИНУ! Тві пішов по шляху інсти. Тепер деякі (всі блять хто говорить про війну) акаунти мають тег «сенсетів контент», який по замовчанню схований в налаштуваннях. Якщо я не помиляюсь, при реєстрації акаунту, цей вміст схований. Тож вас зможе… pic.twitter.com/yYzTda9iOK — Бімстер (@eto_bim) June 7, 2023

Интересно, что изменить подобные настройки можно только через веб-версию Twitter — в приложении для iOS опция «показывать чувствительный контент» вообще не отображается.

Еще одна проблема – так называемый «теневой бан» для украинцев, которые активно постят информацию о военных действиях в Украине, сборы на помощь ВСУ и атаки россиян. Такая отметка, которую Twitter выдает на свое усмотрение, усложняет поиск аккаунтов и их отображение в ленте.

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Апдейт по ситуації з так званими шадоубанами. Маск скрив українські акаунти від вестернів. Якщо шукати з профіля де всі налаштування англійською, акаунти не видає в пошуку. Але якщо шукати з акаунту з українськім інтерфейсом все в порядку. Висновки робить як завжди самі. https://t.co/tXxSYoUH4E pic.twitter.com/BBOeCbybee — Бімстер (@eto_bim) June 7, 2023

В данном случае речь идет о «search suggestion ban» – где аккаунт в поиске можно найти только введя его точное название. Среди причин, которыми Twitter объясняет такую блокировку – это публикация «тревожного контента», подозрение в «скоординированном поведении» и т.д.