Новости Украина 08.06.2023 в 09:51

Twitter скрывает «чувствительный контент»: соцсеть автоматически помечает украинцев, часто пишущих о войне, и отправляет их в «теневой бан»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

После подрыва россиянами Каховской ГЭС украинцы начали информационную кампанию в Twitter – но, как оказалось, соцсеть начала обозначать некоторые публикации тегом «чувствительный контент» и скрывать их содержимое. Не стала исключением и учетная запись президента Украины Владимира Зеленского.

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Twitter скрывает «чувствительный контент»: соцсеть автоматически помечает украинцев, часто пишущих о войне, и отправляет их в «теневой бан»

В настройках Twitter есть опция «показывать медиафайлы деликатного характера», которая, как оказалось, выключена по умолчанию у большинства пользователей – и если человек не поставил «галочку», то контент о войне в Украине, который соцсеть обозначила «чувствительным», он не увидит.

Twitter

«‎Если пользователь тратит от 3 до 5 секунд на действие, он будет доволен. Чтобы найти настройки отображения, обычному пользователю понадобится не одна минута. Это отсеивает 95% пользователей. Умирайте тихо и не мешайте отдыхать», – написал в Twitter аккаунт @eto_bim, который поделился тредом о способе, которым соцсеть скрывает посты украинцев.

Интересно, что изменить подобные настройки можно только через веб-версию Twitter — в приложении для iOS опция «показывать чувствительный контент» вообще не отображается.

Twitter скрывает «чувствительный контент»: соцсеть автоматически помечает украинцев, часто пишущих о войне, и отправляет их в «теневой бан»Twitter скрывает «чувствительный контент»: соцсеть автоматически помечает украинцев, часто пишущих о войне, и отправляет их в «теневой бан»

Еще одна проблема – так называемый «теневой бан» для украинцев, которые активно постят информацию о военных действиях в Украине, сборы на помощь ВСУ и атаки россиян. Такая отметка, которую Twitter выдает на свое усмотрение, усложняет поиск аккаунтов и их отображение в ленте.

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В данном случае речь идет о «search suggestion ban» – где аккаунт в поиске можно найти только введя его точное название. Среди причин, которыми Twitter объясняет такую блокировку – это публикация «тревожного контента», подозрение в «скоординированном поведении» и т.д.

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