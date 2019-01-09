Alienware Area-51m – самый мощный игровой ноутбук на базе настольных комплектующих с поддержкой модернизации системы

На выставке CES 2019 в рамках бренда Alienware был представлен новый игровой ноутбук Alienware Area-51m. Он позиционируется в качестве «самого производительного в мире игрового ноутбука». Это обеспечивается за счёт использования комплектующих для настольных систем и возможности разгона. Кроме того, такой подход обеспечил возможность полноценной модернизации устройства, что практически недоступно в современных ноутбуках, которые, в лучшем случае, позволяют заменить модули ОЗУ и накопитель.

В игровом ноутбуке Alienware Area-51m применяется материнская плата, позволяющая устанавливать производительные настольные процессоры. Как отмечает производитель, в этой модели впервые для ноутбуков Alienware используется 8-ядерный процессор Intel Core с поддержкой обработки 16 потоков инструкций. На выбор пользователей будут доступны конфигурации с чипами Intel Core i7-8700, Core i7-9700K и даже Core i9-9900K. Чипы с индексом К поддерживают возможность самостоятельного разгона пользователем. Кроме того, в случае необходимости пользователи смогут самостоятельно заменить процессор на более производительный.

Материнская плата позволяет устанавливать до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 2400 МГц – впервые для ноутбуков Alienware. При этом поддерживается возможность модернизации ОЗУ. Дисковая подсистема позволяет устанавливать до трёх накопителей в различных конфигурациях (два PCIe M.2 SSD и отсек для традиционного диска), включая Intel Optane SSD и гибридные SSHD. Опять же, в случае необходимости можно произвести самостоятельную замену или модернизацию накопителя. Наконец, при необходимости можно заменить и видеокарту. Базовая версия ноутбука оснащена настольной моделью NVIDIA GeForce RTX 2060. Имеется возможность заказать более производительное решение вплоть до GeForce RTX 2080 или же самостоятельно модернизировать графическую подсистему. Однако в данном вопросе имеется некоторое ограничение. Дело в том, что Alienware использует видеокарты собственного формата Dell Graphics Form Factor (DGFF). Но ни NVIDIA, ни AMD не обещают выпускать будущие GPU, совместимые с этим форматом. Так что Alienware не может гарантировать возможность модернизации в будущем после выхода GPU новых поколений. Остаётся лишь надеяться, что будущие видеочипы будут достаточно маленькими и экономичными, чтобы разместиться на платах DGFF.

Для отвода тепла от достаточно производительных и горячих компонентов ноутбука Alienware Area-51m используется система охлаждения на базе нескольких тепловых трубок и мощных вентиляторов. Устройство содержит 17,3-дюймовый дисплей с Full HD разрешением и частотой обновления 60 Гц. Опционально можно заказать панель с поддержкой частоты 144 Гц и технологии G-SYNC.

Батарея ёмкостью 90 Втч обеспечивает до нескольких часов работы при типичном использовании и всего 45 минут автономной работы при высокой игровой нагрузке. Отмечается, что стандартный адаптер питания мощностью 180 Вт является компактным и позволяет использовать ноутбук в типичном режиме использования, но не с максимальной производительностью. Чтобы выжать максимум в играх, нужно воспользоваться вторым адаптером питания мощностью 180 Вт или одним более мощным решением мощностью 240 или 330 Вт (в зависимости от используемой видеокарты).

Из интерфейсов подключения доступны два разъёма для подключения питания, один порт Thunderbolt 3, три порта USB 3.1, видео выходы HDMI 2.0 и Mini DisplayPort, сетевой разъём Ethernet порт Alienware Graphics Amplifier для подключения внешней видеокарты. Масса новинки составляет от 3,83 кг (в зависимости от конфигурации, в среднем около 4,4 кг).

Игровой ноутбук Alienware Area-51m поступит в продажу с 29 января. Цена стартовой конфигурации (Intel Core i7-8700, 8 ГБ ОЗУ, гибридный накопитель 1ТБ/8ГБ, GeForce RTX 2060) заявлена на уровне $2549. Позже будет представлена ещё более доступная модификация по цене $1949, но её конфигурация не уточняется. К продажам в Украине планируется приступить во втором квартале.

Источник: The Verge, pcgamer