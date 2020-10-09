Alienware создала собственную компактную версию видеокарты GeForce RTX 3080 и новые мониторы для геймеров

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Бренд Alienware подготовил к выпуску несколько новых игровых устройств для своих поклонников. Так, пользователям предлагаются игровые компьютеры Alienware Aurora R11 и Alienware R10 Ryzen Edition, в составе которых предлагаются видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. Но производитель использует не готовые видеокарты сторонних брендов, а собственные модифицированные решения.

Видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 от Alienware отличаются собственной печатной платой и собственной системой охлаждения. Благодаря этому инженерам удалось создать более компактные версии устройств, которые проще разместить в небольшом системном блоке. В частности, длина такой видеокарты составляет всего 267 мм против 285 мм у версии RTX 3080 Founder Edition (версии партнёров, как правило, ещё крупнее). Видеокарты от Alienware также отличаются модифицированной системой охлаждения с 10-миллиметровыми тепловыми трубками, испарительной камерой и двумя вентиляторами, которая занимает два с половиной слота PCIe. Также устройство использует два стандартных 8-контактных коннектора питания вместо 12-контактного решения NVIDIA.

Использование собственных видеокарт существенно повышает стоимость компьютеров Aurora. Заказав конфигурацию с версией GeForce RTX 3080 покупателям предстоит выложить дополнительные $825, а если ориентироваться на топовую модель GeForce RTX 3090, то предстоит доплатить уже $1625. Цена готовой системы с видеокартой GeForce RTX 3080 составит минимум $1800 (ещё предстоит доплатить за более мощный блок питания мощностью 1000 Вт, так как в базовой конфигурации используется БП мощностью 550 Вт). Но если нарастить ОЗУ до 16 ГБ и установить загрузочный SDD, цена перевалит уже за $2000.

Также покупателям предлагаются три новых монитора Alienware 25 (AW2521H), Alienware 27 (AW2721D) и Alienware 38 (AW3821DW) по цене $899,99, $1099,99 и $1899,99. Их продажи начнутся в следующем месяце.

Монитор Alienware 25 выполнен на базе 25-дюймовой Fast IPS матрицы с разрешением Full HD. Устройство обеспечивает частоту обновления 360 Гц и время отклика 1 мс. Заявлена поддержка G-Sync и максимальная яркость на уровне 400 нит.

Модель Alienware 27 тоже основана на Fast IPS панели, но в данном случае разрешение увеличено до 2560х1440 точек, а частота снижена до 240 Гц. Время отклика осталось тем же – 1 мс. Дисплей обеспечивает покрытие 98% цветового пространства DCI-P3, сертифицирован G-Sync Ultimate и DisplayHDR 600.

Alienware 38 – это изогнутый (кривизна 2300R) 38-дюймовый монитор с разрешением 3840х1600 точек (соотношение сторон 21:9). Аппарат охватывает 95% цветового пространства DCI-P3, сертифицирован G-Sync Ultimate и DisplayHDR 600.

Все три новинки оснащены парой портов HDMI 2.0, разъёмом DisplayPort 1.4, несколькими портами USB 3.2 и сенсором освещённости окружающей среды для автоматической корректировки яркости.

Источник: The Verge