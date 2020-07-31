Alphabet (материнский холдинг Google) впервые отчитался о снижении квартальной выручки

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Парад квартальных финансовых отчетов продолжил Alphabet. На календаре материнского холдинга Google 30 июня завершился второй квартал 2020 финансового года. И квартал этот оказался далеко не самым удачным — впервые за свою относительно короткую 5-летнюю историю холдинг зафиксировал снижение квартальной выручки. Мы выбрали из отчета самое главное.

За трехмесячный период с апреля по июнь общая выручка холдинга составила $38,3 млрд. Это на 2% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль и вовсе сократилась с $9,2 млрд до $6,4 млрд, или с $14,21 до $10,13 на одну акцию. В своем комментарии финансовый директор Google Рут Порат отметила, что компания продолжает адаптироваться «в условиях глобального кризиса».

Квартальная выручка от рекламы, составляющая основную часть дохода Google, который по-прежнему обеспечивает львиную часть выручки Alphabet, сократилась за год более чем на $2,5 млрд — с $32,5 млрд до $29,9 млрд. Из этой суммы на YouTube пришлось $3,8 млрд против $3,6 млрд годом ранее.

Общая выручка направления Other, куда входят аппаратные продукты (смартфоны Pixel, умные колонки Home и прочие устройства), магазин Google Play и облачные сервисы увеличилась с $4 млрд до $5,1 млрд. Выручка YouTube не от рекламы (подписки YouTube Music и Premium) тоже относится к общим результатам Other.

Облачный бизнес Google Cloud вырос с $2,1 млрд до $3 млрд.

В ходе конференц-звонка по итогам квартала гендиректор Google Сундар Пичаи заявил в минувшем квартале подписки YouTube и Google Play показала «уверенный рост», а загрузки приложений и игр увеличились на 35%.

Независимые структурные единицы холдинга Other Bets (самоуправляемые автомобили Waymo, сервис доставки товаров с помощью дронов Wing, интернет-стратостаты Project Loon, Verily, Google X, Nest, Calico и другие) по-прежнему убыточны. За год их общий результат ухудшился еще сильнее — убытки выросли с $989 млн до $1,1 млрд.

По состоянию на 30 июня 2020 года компания располагала $17,7 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов, тогда как на 31 декабря 2019 года показатель состалял $18,5 млрд.

Численность сотрудников, работающих в Alphabet по всему миру на условиях полной занятости, за год увеличилась с 107 646 до 127 498 человек.

Накануне глава Google вместе с директорами других IT-гигантов предстал в Конгрессе США в рамках продолжающего крупного антимонопольного разбирательства. Отвечая на вопросы инвесторов об антимонопольных расследованиях, касающихся поисковика Google и Android, Пичай сказал, что компания «адаптируется», добавив: «Я думаю, что еще какое-то время расследование будет продолжаться».

Источник: Alphabet