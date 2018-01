Amazon официально открыла свой первый продуктовый магазин без касс

Сервисы и продукты Amazon не особо популярны в Украине, но интернет-гигант не только выпускает одни из лучших электронных книг и финансирует производство автошоу The Grand Tour. На самом деле сфера интересов Amazon простирается очень далеко и охватывает многие перспективные направления вроде дронов и искусственного интеллекта. Уже сейчас есть масса интереснейших вещей, над которыми работает компания. Одна из таких вот вещей – магазины будущего без касс Amazon Go. Насколько бы фантастической не казалась для нас сама идея такого магазина, он на самом деле существует. Сегодня, 22 января, Amazon официально открыла для всех желающих первый продуктовый магазин Amazon Go, в котором нет ни одной кассы. Сам магазин находится в Сиэтле, где расположена штаб-квартира компании.

Как мы уже рассказывали ранее, создание подобного магазина по концепции Just Walk Out Shopping стало возможным благодаря развитию компьютерного зрения и машинного обучения.

На входе покупатель просто подносит экран смартфона с отображаемым штрих-кодом (предварительно нужно установить приложение Amazon Go) к считывателю устройства, напоминающего турникет, затем берет нужные товары в магазине и уходит. Камеры, расставленные по залу, все фиксируют, и система всегда знает, какие товары взял тот или иной покупатель. Да, система достаточно умна, чтобы вычесть тот или иной товар, если клиент ставит его обратно на полку. На выходе сервис автоматически суммирует все его покупки, снимая соответствующую сумму с аккаунта Amazon и высылает пользователю квитанцию об оплате.

Справедливости ради отметим, что впервые представляя магазин без касс Amazon Go в декабре 2016 года компания рассчитывала открыть его для всех желающих еще в начале 2017 года. То есть, период тестирования «немного» затянулся, но с учетом сложности технологии, это вполне можно и нужно простить. Ранее также в сеть попадали внутренние документы, согласно которым Amazon планировала открыть до 20 таких продуктовых магазинов в США до конца 2018 года, а в случае успеха программы — расширить сеть до двух тысяч магазинов в ближайшие 10 лет. Впрочем, сейчас неясно, остались ли эти планы в силе.

Те, кто сейчас находится в Сиэтле, могут сами пойти в магазин Amazon Go и убедиться, что (не считая отсутствия касса) в остальном он ничем не отличается от обычного продуктового магазина. Остальные же могут оценить как устроен Amazon Go с помощью имеющихся в сети фотографий:

Источник: NYT