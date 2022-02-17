Amazon продлила сериал «Удивительная миссис Мейзел» на пятый сезон — он станет последним

За день до начала четвертого сезона комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел» Amazon Studios объявила о продлении признанного критиками и зрителями шоу с очаровательной и харизматичной Рэйчел Броснахэн на пятый сезон, который станет заключительным.

Производство пятого сезона «Удивительной миссис Мейзел» уже стартовало.

Season 5, and step on it. 🚕 We’re excited to announce #MrsMaisel will be back for a fifth and final season! pic.twitter.com/tuExYDWwMN — The Marvelous Mrs. Maisel (@MaiselTV) February 17, 2022

Напомним, «Удивительная миссис Мейзел» — один из самых успешных сериалов Amazon Prime Video. Он рассказывает о Мириам «Мидж» Мейзел, домохозяйке из обеспеченной еврейской семьи, которая в один миг решила стать стендап-комиком в Нью-Йорке 1950-х. Главную роль в сериале, который выходит в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video с 2017 года, играет Рэйчел Броснахэн. За все время шоу получило 20 премий «Эмми» и три «Золотых глобуса».

Трейлер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел» на английском

События четвергового сезона разворачиваются в 1960-м — прекратив свои выступления в рамках тура с певцом Шаем Болдуином Мириам Мейзел решает стать хедлайнер среди стендап-комиков. В этом ей помогает бессменный менеджер и подруга Сюзи Майерсон, которая находит для Мидж подходящее место, где та получает полную свободу действий. Но в погоне за славой Мириам отдаляется от родных и друзей.

Всего в четвертом сезоне восемь эпизодов: 18 февраля в Amazon Prime Video выйдет первые два, а остальные будут выходить по два каждую неделю (по пятницам).