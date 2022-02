Amazon продлила сериал «Удивительная миссис Мейзел» на пятый сезон — он станет последним

За день до начала четвертого сезона комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел» Amazon Studios объявила о продлении признанного критиками и зрителями шоу с очаровательной и харизматичной Рэйчел Броснахэн на пятый сезон, который станет заключительным.

Производство пятого сезона «Удивительной миссис Мейзел» уже стартовало.

Season 5, and step on it. 🚕 We’re excited to announce #MrsMaisel will be back for a fifth and final season! pic.twitter.com/tuExYDWwMN

— The Marvelous Mrs. Maisel (@MaiselTV) February 17, 2022