Amazon станет издателем следующей игры Tomb Raider – компания заключила сделку с Crystal Dynamics на крупную часть серии

В последней попытке публикации игр Amazon главную роль сыграет Лара Крофт. Компания объявила о новом соглашении с разработчиком Crystal Dynamics, согласно которому она издаст следующую часть серии Tomb Raider. Crystal Dynamics возьмет на себя разработку, а Amazon «обеспечит полную поддержку и публикацию игры по всему миру».

Ранее в этом году студия сообщила, что работает над новой Tomb Raider в рамках демонстрации инструментов для создания игр на Unreal Engine от Epic. Известно мало подробностей, но игра описывается как «однопользовательское повествовательное приключение, продолжающее историю Лары Крофт из серии Tomb Raider». Amazon говорит, что игра на Unreal Engine 5 будет мультиплатформенной и в настоящее время находится на «ранней стадии разработки». Пока нет информации о том, когда она может быть выпущен.

Ранее в издании франшизы принимала участие Square Enix, но в мае этого года компания продала множество объектов недвижимости и студий, включая Crystal Dynamics.

Зарождающееся игровое подразделение Amazon, вероятно, наиболее известно разработкой MMO New World, которая была запущена в прошлом году, но в последнее время оно занимается издательской деятельностью. В начале 2022 года Amazon опубликовала экшен в стиле Diablo Lost Ark , который разрабатывается корейской студией Smilegate, а на церемонии Game Awards в этом году объявила о партнерстве с Bandai Namco для публикации аниме MMO Blue Protocol в 2023 году.

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перечисленные тайтлы представляют собой онлайн-игры с живым сервисом, поэтому издание Tomb Raider представляет собой несколько новое пространство для Amazon. «Amazon Games стремится предлагать игрокам игры высочайшего качества от лучших разработчиков для всех платформ и жанров, и мы гордимся возможностью работать с этим легендарным разработчиком и франшизой», — Кристоф Хартманн, вице-президент Amazon Games, говорится в заявлении о сделке.

Источник: The Verge