Amazon запустил в США бесплатный онлайн-кинотеатр IMDb Freedive с фильмами и сериалами, который работает по рекламной модели

Слухи о том, что Amazon собирается запустить бесплатный стриминговый сервис на основе принадлежащего ей ресурса IMDb, ходили достаточно давно. И вот сегодня компания объявила официально, что сервис IMDb Freedive будет бесплатно показывать зрителям избранные фильмы и сериалы по рекламной модели. К огромному сожалению, пока сервис работает только на территории США.

На данный момент в библиотеку IMDb Freedive входит 130 полнометражных фильмов и 29 сериалов, включая такие, как Fringe, Heroes, The Bachelor, Without a Trace (сериалы) и Awakenings, Foxcatcher, Memento, Monster, Run Lola Run, The Illusionist, The Last Samurai, True Romance (фильмы). В Amazon обещают регулярно пополнять библиотеку новыми фильмами и сериалами.

Фильмы и сериалы, которые доступны в рамках сервиса IMDb Freedive, отмечены специальной плашкой «Watch for Free on IMDb Freedive». Смотреть фильмы можно прямо на сайте IMDb, используя ноутбук, компьютер или устройства линейки Amazon Fire TV, чуть позже обещают добавить поддержку фирменного мобильного приложения.

Напомним, что недавно похожий сервис запустил Google, добавив в YouTube раздел «Free to watch», в котором бесплатно показывает полнометражные фильмы с рекламой. Предложение также действует не во всех странах.

