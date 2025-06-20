«Лучшее, что он сделал»: продюсер Дэвида Линча рассказала о неснятой «Незаписанной ночи»

Последним творением легендарного Дэвида Линча стала «Незаписанная ночь», над которой он работал два года. Она должна была стать триумфом, но вместо премьеры — тишина, архив и десятки вопросов.

Давний продюсер Линча Сабрина Сазерленд прямо сказала, что его последний сценарий должен был стать кульминацией творческого пути. Работа над сценарием продолжалась вплоть до января 2025 года — когда он умер

«Скажу так: это, пожалуй, было лучшее, что он когда-либо сделал. Это стало кульминацией многих вещей. Мы работали над этим более двух лет — писали, редактировали, и даже продолжали писать до самого момента его смерти. Мы уже собирались возвращаться к Netflix, потому что он переосмыслил некоторые вещи, и проект превратился в нечто еще лучше, чем был раньше. Я надеюсь, что когда-то люди смогут почувствовать это в той или иной форме», — делится Сабрина Сазерленд.

Команда планировала вернуться к Netflix, чтобы запустить проект. К сожалению, платформа не спешила с ответом, а в какой-то момент стало поздно. Netflix «кружилась» вокруг сериала, но фактически дело так и не сдвинулось с места. И это при том, что был готов сценарий, актерский состав сформирован — среди потенциальных исполнителей были Кайл Маклахлан, Лора Дерн и Наоми Уоттс.

После смерти Линча согендиректор Netflix Тед Сарандос намекнул, что проект еще могут реализовать. Другие источники говорят обратное: именно промедление платформы стало главной причиной, почему фильм так и не появляется.

По словам дочери режиссера Дженнифер Линч, семья рассматривает вариант опубликовать сценарий в книжном формате. Это станет шансом для фанатов «услышать» его «финальный аккорд».

«Было бы очень грустно, если бы люди не смогли этого увидеть», — сказала она.

К сожалению, «Незаписанная ночь» — это не просто еще один потерянный сериал, а последнее, что хотел донести до нас режиссер, подаривший миру Твин Пикс», «Малголланд-драйв» и «Человека-слона». А его стиль — это то, что не воспроизвести ни одним сценарием и не делегировать другому режиссеру. По крайней мере остаются шансы узнать, что же такое «Незаписанная ночь».

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Источник: A Rabbit’s Foot / The Times