Две NVIDIA RTX 3090 за $650, вместо 3080 — кому-то на eBay повезло на +$1000

Счастливый покупатель получил две NVIDIA RTX 3090 общей стоимостью всего $650 вместо RTX 3080, которые заказал. Он сразу узнал «апгрейд» по характерной аппаратной детали.

Пользователь Reddit EmuAreExtiinct рассказал, как в начале июня заплатил $650 за две RTX 3080. Это были два отдельных лота с eBay, каждый из которых назывался Dell GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X. Когда видеокарты прибыли, пользователь быстро понял, что получил гораздо больше, чем рассчитывал. Об этом свидетельствовали адаптеры NVIDIA SLI на платах. «Вы можете сказать, что это 3090, а не 3080, потому что только 3090 имел SLI», — отмечает владелец.

Карты были не в идеальном состоянии: у обоих была погнута задняя панель и некоторые проблемы с охлаждением. После выпрямления задних панелей и нанесения новой термопасты они работали нормально. Один комментатор задал очевидный вопрос: попробует ли он запустить конфигурацию с SLI. Счастливчик с грустью признал, что у него блок питания лишь на 850 Вт, который не потянет эту нагрузку.

По крайней мере, теперь владельцу можно перепродать одну из 3090, чтобы выйти в плюс по цене да еще и иметь вторую RTX 3090 в своем ПК. Интересно, что продавец на eBay, кажется, продал по меньшей мере еще 20 видеокарт RTX 3080 по аналогичным объявлениям, которые тоже могли быть 3090.

Трудно точно назвать настоящую стоимость NVIDIA RTX 3090 сейчас, но одна Dell GeForce RTX 3090 24 ГБ была продана на eBay несколько дней назад за $820 — то есть счастливый покупатель пары выиграл почти $1000. Как шутят в комментариях: «Сейчас ждем пост «купил две RTX 3090, а получил 3080».

Источник: Tom’s Hardware