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AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro VII с GPU Vega 20, 16 ГБ памяти HBM2, поддержкой Infinity Fabric Link и ценой $1900

AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro VII с GPU Vega 20, 16 ГБ памяти HBM2, поддержкой Infinity Fabric Link и ценой $1900

AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro VII с GPU Vega 20, 16 ГБ памяти HBM2, поддержкой Infinity Fabric Link и ценой $1900


Компания AMD подготовила к выпуску новую видеокарту Radeon Pro VII, которая получила 16 ГБ памяти HBM2. Несмотря на то, что объём памяти такой же, как и в конкурирующем решении NVIDIA Quadro RTX 5000, пропускная способность памяти оказалась значительно выше и составляет 1 ТБ/с.

Новинка оснащена графическим процессором Vega 20 и 3840 потоковыми процессорами. Максимальная производительность в вычислениях с двойной точностью увеличилась в 2 раза по сравнению с Radeon VII (RX Series). Ещё одним отличием от Radeon RX (Radeon VII) является отсутствие видео выхода HDMI. Зато производитель реализовал сразу шесть портов mini-DisplayPort, которые обеспечивают возможность передачи изображения в разрешении 8K. Кроме того, вместо интерфейса PCIe Gen 3.0 используется более скоростная версия PCIe Gen 4.0.

AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro VII с GPU Vega 20, 16 ГБ памяти HBM2, поддержкой Infinity Fabric Link и ценой $1900

Для этой модели реализована возможность объединения нескольких GPU для повышения совокупной производительности. Для этого используется соединение Infinity Fabric Link с пропускной способностью 168 ГБ/с. И это больше возможностей конкурирующего решения NVIDIA NVLINK (максимальная двусторонняя пропускная способность 100 ГБ/с).

Для новой видеокарты AMD Radeon Pro VII максимальное энергопотребление заявлено на уровне 250 Вт. Для обеспечения устройства энергией используется один 8-контактный и один 6-контактный коннекторы дополнительного питания. Энергопотребление модели Radeon RX (Radeon VII) составляло 295 Вт.

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Рекомендованная розничная цена новой видеокарты AMD Radeon Pro VII составляет $1899.

Источник: videocardz

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