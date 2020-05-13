AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro VII с GPU Vega 20, 16 ГБ памяти HBM2, поддержкой Infinity Fabric Link и ценой $1900

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Компания AMD подготовила к выпуску новую видеокарту Radeon Pro VII, которая получила 16 ГБ памяти HBM2. Несмотря на то, что объём памяти такой же, как и в конкурирующем решении NVIDIA Quadro RTX 5000, пропускная способность памяти оказалась значительно выше и составляет 1 ТБ/с.

Новинка оснащена графическим процессором Vega 20 и 3840 потоковыми процессорами. Максимальная производительность в вычислениях с двойной точностью увеличилась в 2 раза по сравнению с Radeon VII (RX Series). Ещё одним отличием от Radeon RX (Radeon VII) является отсутствие видео выхода HDMI. Зато производитель реализовал сразу шесть портов mini-DisplayPort, которые обеспечивают возможность передачи изображения в разрешении 8K. Кроме того, вместо интерфейса PCIe Gen 3.0 используется более скоростная версия PCIe Gen 4.0.

Для этой модели реализована возможность объединения нескольких GPU для повышения совокупной производительности. Для этого используется соединение Infinity Fabric Link с пропускной способностью 168 ГБ/с. И это больше возможностей конкурирующего решения NVIDIA NVLINK (максимальная двусторонняя пропускная способность 100 ГБ/с).

Для новой видеокарты AMD Radeon Pro VII максимальное энергопотребление заявлено на уровне 250 Вт. Для обеспечения устройства энергией используется один 8-контактный и один 6-контактный коннекторы дополнительного питания. Энергопотребление модели Radeon RX (Radeon VII) составляло 295 Вт.

Рекомендованная розничная цена новой видеокарты AMD Radeon Pro VII составляет $1899.

Источник: videocardz