AMD оголосила про співпрацю з 343 Industries із запуску Halo Infinite — та випустить лімітовану Radeon RX 6900 XT у стилі Halo

AMD стала ексклюзивним партнером 343 Industries для підтримки довгоочікуваного виходу Halo Infinite та анонсувала обмежену серію відеокарт AMD Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition.

AMD тісно співпрацювала з командою розробників Halo Infinite, щоб забезпечити виняткові ігрові можливості на різному залізі, включно із графікою AMD Radeon RX 6000-ї серії, процесорами AMD Ryzen і консолями Xbox на базі архітектури AMD RDNA 2.

На відеокарті Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition зображені культові елементи самого Мастер Чіфа, включно з відбивним іридієво-золотим обведенням навколо системи охолодження, знаковим позивним спартанців «117», а також елементом із синім світлом Кортани, що позначає слот для ШІ на задній частині шолома Мастер Чіфа.

Лімітовану Radeon RX 6900 XT не вийде купити в магазині — шанувальники Halo зможуть отримати її в розіграшах, які анонсують найближчим часом. Партнери радять стежити за оголошеннями у соцмережах AMD Radeon і Halo.

Окрім цього, починаючи з 26 жовтня AMD включатиме токен на 1 місяць доступу Xbox Game Pass для ПК. Ця можливість з’явиться при купівлі деяких продуктів AMD Radeon й AMD Ryzen у магазинах роздрібної торгівлі, які беруть участь, і геймери зможуть грати в Halo Infinite з Game Pass із першого дня.

В окремому блозі розробники Halo Infinite розповіли про відмінності ПК-версії гри у порівнянні з консольної версією:

Гра не буде портом з Xbox, її створили з нуля, додали розширені налаштування графіки й повну кастомізацію управління — можна буде найкращим чином підлаштувати шутер під себе. Зокрема, призначити виконання команди при натисканні на три кнопки відразу, зафіксувати мінімальний і максимальний показник фреймрету, змінити розташування радара та індикатора залишку патронів.

Заявлена підтримка ультрашироких моніторів в режимі Hor+ з розширеним полем зору.

Щоб максимально зменшити затримки розробники залучили спеціальну модифіковану мишу з датчиком визначення натискання і високошвидкісну камеру.

Розробники відмовились від складних DRM-рішень та створили власний античит, який не використовує сервіси в фоновому режимі та не створює великого навантаження на систему.

При потребі гравці зможуть підняти LAN-сервер для гри локальною мережею, а до матчів вийде приєднатися і з консолей.

У партнерстві Razer для аксесуарів бренду розробили особливі ефекти, які відтворюються в залежності від того, що відбувається в Halo Infinite.

На старті в Halo Infinite не буде підтримки трасування променів в реальному часі, але забезпечення підтримки технології один з основних пріоритетів студії, над яким вона працює спільно з AMD.

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Halo Infinite вийде 8 грудня на ПК, Xbox One та Xbox Series X|S.